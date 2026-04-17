Lidia González 17 ABR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se pronuncia tras salir a la luz la infidelidad de Álvaro Rubio: la cronología completa de lo sucedido

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Mayeli Díaz se sienta frente a las cámaras de mtmad en uno de los momentos más complicados de su vida para dar la cara tras la impactante información que salió a la luz hace tan solo una semana. Después de saliese a la luz la posible deslealtad de Álvaro Rubio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su silencio. Con mucho dolor por la delicada situación a la que está haciendo frente, la influencer cuenta toda la verdad sobre la infidelidad de Álvaro Rubio. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Quiero contaros yo misma la verdad”, comienza diciendo la creadora de contenido. La ecuatoriana ha vivido unos días muy difíciles y ha necesitado algo de tiempo para poder hablar. Ahora que está preparada, se pronuncia sobre todo lo que ha pasado y lo cuenta todo: “En ese momento, yo estaba embarazada”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica todo lo que pasó entre Álvaro y María, soltera de esta edición.

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Después de que se destapase esta información, la creadora de contenido no dudó en acudir a Álvaro Rubio para descubrir si era verdad todo lo que se estaba diciendo. La influencer, que ha contado el incidente que ha tenido con su hija Alma, revela el contenido de la conversación con él, en la que admitió lo que sucedió y cuenta todos los detalles sobre su reacción al descubrirlo.

Todos los detalles sobre la crisis de Mayeli Díaz y Álvaro: su situación actual

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Después de sacar a la luz todo lo que ha ocurrido y de contar cómo fue su reacción al descubrirlo, Mayeli Díaz ha contado todos los detalles sobre la crisis que está atravesando con Álvaro Rubio. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hace una cronología completa sobre la última semana que han vivido y se sincera sobre su situación actual. Sin poder contener las lágrimas tras el duro golpe que se ha llevado, asegura: “Ha destrozado todo lo que ha estado demostrándome durante este tiempo”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!