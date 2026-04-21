Lidia González 21 ABR 2026 - 12:07h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara todos los retoques estéticos que se ha realizado

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Sandra Barrios se sienta frente a las cámaras de mtmad para responder a una de las dudas más frecuentes de sus seguidores y ha decidido contar toda la verdad. Después de hablar claro sobre su reconciliación sentimental con Juanpi, la influencer desvela todas sus operaciones y retoques estéticos. Con muchas ganas de hablar, rompe su silencio para responder a algunas cosas que se han dicho sobre ella y mostrar cómo era antes de participar en ‘La isla de las tentaciones’. ¡Dale al play y no te pierdas ninguno de los detalles, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Desde su primera aparición en el reality de República Dominicana, se ha comentado mucho la posibilidad de que la creadora de contenido haya recurrido a la medicina estética para modificar algún aspecto de su rostro o de su cuerpo. Ha sido la propia influencer la que ha hablado sin tapujos sobre su paso por quirófano, especialmente la de su operación de pecho y todo el proceso que vivió: “Uno de mis mayores miedos era que no me gustara el resultado”.

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Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha desvelado la afección que padece, ha contado el resto de los retoques estéticos que lleva en el rostro y muestra imágenes de su antes y después. La creadora de contenido comparte todos los detalles de su cambio físico y se sincera al respecto.

Sandra Barrios cuenta el desastre estético que sufrió

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Sandra Barrios está muy contenta con el aspecto que tiene en la actualidad y ha confesado que ha ido mejorando con los años; sin embargo, hubo una vez en la que se llevó un gran susto tras realizarse un retoque. La creadora de contenido cuenta el desastre estético que sufrió y explica todos los detalles del proceso que siguió: “Fui con mis amigas por unos descuentos”. Aunque ahora se lo toma a risa, lo cierto es que hubo un momento en el que le sobrepasó la situación. La creadora de contenido enseña una fotografía del resultado de su rostro tras este desastre estético: “Vaya vergüenza, mi madre me dijo que me habían puesto muy fea”.

La influencer desvela sus últimos retoques estéticos y lo próximo que quiere hacerse

La creadora de contenido ha explicado todos los detalles sobre las operaciones estéticas que se ha hecho antes de su paso por ‘La isla de las tentaciones’, pero, tras su vuelta, ha vuelto a acudir a la medicina estética. Por ello, la influencer ha querido actualizar su situación y desvela sus últimos retoques. Además, confiesa qué es lo próximo que quiere hacerse.

La exparticipante de ‘LIDLT’ estalla contra las críticas a su físico

Sandra Barrios ha decidido no callarse nada y no solo ha contado toda la verdad sobre sus retoques estéticos, sino que también ha querido ser muy clara con algunos episodios que está viviendo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ estalla contra las críticas a su físico y saca a la luz algunos comentarios de los que recibe. “Pensad un poquito, no sabéis lo que lleva la gente por dentro”, asegura tajantemente la creadora de contenido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!