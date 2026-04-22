Lidia González 22 ABR 2026 - 09:00h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su formación académica y cuenta a qué se dedicaba antes de salir en televisión

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¡Ha llegado el momento de Mar Ruiz! La participante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha podido esperar ni un segundo más para sentarse frente a las cámaras de mtmad y que todos sus seguidores conozcan los aspectos más desconocidos de su vida. Después de que Nieves Tristán cuenten los detalles de su dura historia de vida, la influencer desvela su nivel de estudios. La mallorquina se confiesa sobre su profesión frustrada y explica todos los detalles sobre su trabajo antes de su salto a la fama. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que protagonizaba una dura despedida de Christian en ‘LIDLT’, ha sacado a relucir las impactantes facetas que esconde, entre ellas, la carrera que ha estudiado: “Me tuve que meter en una academia un año antes porque no había dibujado en la vida”. La influencer habla del particular trabajo en el que estaba justo antes de viajar a República Dominicana y se sincera: “Era delineante”. Sin embargo, a pesar de su faceta más creativa, la mallorquina hace una confesión: “En lo técnico me siento más cómoda”.

La profesión frustrada de Mar Ruiz: “Me ponía a llorar sin parar”

A pesar de que está muy contenta con los estudios que ha desempeñado, lo cierto es que Mar Ruiz tiene una espinita clavada en el corazón de la que todavía se acuerda. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles sobre su profesión frustrada. La creadora de contenido habla de la vocación que sentía por este trabajo y se sincera sobre el motivo por el que no pudo realizarlo: “Me ponía a llorar sin parar”.

La mallorquina se abre en canal y reflexiona sobre cómo vivió la situación a la que se tuvo que enfrentar: “Era a lo que me quería dedicar y ver que no es lo tuyo…”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!