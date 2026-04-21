Ana Carrillo 21 ABR 2026 - 14:01h.

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Los diez participantes que comenzaron la experiencia de 'La isla de las tentaciones 10' se saltaron las normas, por lo que ha habido consecuencias: por primera vez en la historia del formato han sido los tentadores los que han decidido qué pareja debía abandonar las villas y regresar a España. La 'decisión de las sombras' apuntó a José y Nerea, que recibieron 15 puntos de un total de 20 y vivieron su hoguera final de forma prematura. En Instagram, ambos han reaparecido tras la emisión.

En el momento en el que supieron que abandonaban el programa reaccionaron de maneras muy diferentes: él se mostró hundido porque aseguró que necesitaba vivir la experiencia para que su relación se reforzase y descubriera si había sido una buena apuesta dejar todo atrás en su vida para irse a Madrid a vivir con Nerea, mientras que ella se mostró muy contenta y hasta le dio las gracias a los solteros por votarla a ella para abandonar Villa Deseo.

Su hoguera fue muy tensa porque José estaba muy molesto, ya que pensaba que la actitud de Nerea había sido la causante de que ellos dos fueran los escogidos para abandonar 'La isla de las tentaciones'; aunque finalmente decidieron irse juntos y él le regaló un anillo de su madre porque ella le recordó que le había prometido que, al final de su paso por el programa, se lo daría.

Nerea vio el programa acompañada por sus amigas y ha confesado que estuvo todo el tiempo emocionada: "Ha sido un capítulo súper duro... Se acabó la experiencia: ha sido corta pero intensa como soy yo, plena esencia". También le ha dado las gracias a sus seguidores por los mensajes de cariño que le han hecho llegar y a sus compañeras de edición por haber sido su gran apoyo: "Lo mejor que me llevo de esta experiencia son mis niñas, ¡os amo!".

José, por su parte, ha compartido los mensajes de cariño de sus compañeros de edición, que le han dicho que su amistad es "para siempre" y ha reaccionado a los comentarios que le llegan con unos contundentes stories: "Al hate le digo: hola, gracias por hablar de mí; y sobre todo al apoyo, que también es mucho, a ellos sí que gracias".

Llega una nueva pareja

Tras la salida de José y Nerea, llegan a Villa Montaña y Villa Deseo Lucas Mera y Yuli Cagna, cuya entrada se podrá ver esta noche a las 21:45 en Telecinco.