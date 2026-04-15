Pedro Jiménez 15 ABR 2026 - 23:14h.

Las parejas se despiden de Sandra Barneda antes de marcharse a las otras villas, pero vuelven a incumplir las normas durante la despedida

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Sin duda, la ceremonia de collares que ha tenido lugar en este tercer programa de 'La isla de las tentaciones 10', con motivo de las primeras citas inminentes que tendrán lugar dentro de muy poco entre las parejas y los solteros y solteras, han estado llenas de tensión, reproches y muchas lágrimas. Y también de toques de atención por parte de Sandra Barneda, que se ha visto obligada a intervenir en más de una ocasión a lo largo de toda la ceremonia.

Pero lo que nadie se imaginaría es lo que iba a ocurrir al final. Cuando los chicos se han ido, instantes después se han ido también las chicas a su villa y, ya sin Sandra Barneda (que se ha quedado con los tentadores), las parejas se han saltado las normas de nuevo, girándose cuando parecía que se iban ya a sus villas y corriendo por la playa para tocarse, mirarse y sentirse. Y también abrazarse y tener ese último intercambio de palabras que puede resultar clave antes de estar tantos días sin verse y reunirse con sus tentadores.

Álex corre desesperado por la playa

Son todas las parejas las que han aprovechado la ocasión para poder, como hemos dicho antes, tener un útimo intercambio de palabras antes de separarse de manera definitiva e irse a sus respectivas villas.

Pero cuando parecía que todo se había calmado y todos se habían dicho el último adiós, Álex ha salido corriendo por la playa hacia donde se encontraban las chicas, quizás para decirle unas últimas palabras a Ainhoa, algo que podremos ver en el próximo capítulo de 'La isla de las tentaciones 10'.

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