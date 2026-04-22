Celia Molina 22 ABR 2026 - 12:56h.

Maxi Iglesias ha hablado en un programa de televisión sobre la cantidad de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes

Las citas secretas entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias: besos por Madrid, cena romántica y un plan en la casa de la actriz

Compartir







El pasado 1 de abril, la revista 'Lecturas' publicó las fotografías que confirmaban el inesperado romance entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez Gijón. El actor, que siempre fue muy fan de la bella protagonista de 'Un paseo por las nubes', y la actriz aparecían besándose por las calles de Madrid, haciendo pública una relación que ha causado una auténtica revolución en la prensa del corazón.

Pasado casi un mes, ninguno de los dos ha confirmado su noviazgo, pero Maxi ha acudido a un conocido programa de televisión, en el que ha respondido a las pícaras preguntas de David Broncano. Sus fieles sabrán que este presentador siempre pregunta a sus invitados por la cantidad de relaciones sexuales que han tenido en el último mes (tanto las compartidas como las individuales), a lo que, decepcionantemente, el actor contestó:

PUEDE INTERESARTE Primeras imágenes de Paz Vega tras confirmarse su divorcio de Orson Salazar: muy rota en la puerta de su piso de Madrid

"Suspendo muchísimo porque no he tenido tiempo por trabajo de nada. Mucho menos de lo que me hubiera gustado, la verdad, muy poco. En este sentido, me he abandonado un poquito porque estaba pendiente de otras cosas", ha dicho, sin añadir nada más.

¿Qué ha tenido a Maxi tan ocupado?

Su declaración concuerda con los dos proyectos cinematográficos en los que se encuentra inmerso. Por un lado, Iglesias está promocionando la segunda temporada de 'Punto Nemo', la serie en la que interpreta al sargento J., el militar que se encarga del mantenimiento del buque oceonagráfico. Y, por otro, también tiene el ojo puesto en la película que se estrenará en cines el próximo 5 de junio, 'Todo lo que nunca fuimos', basada en la novela de Alice Kellen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La trama de esta cinta se basa en la relación que establece una joven de 19 años con el mejor amigo de su hermano mayor, de casi 30. Su diferencia de edad es un claro impedimento para dar rienda suelta a sus sentimientos, no como en el caso de la vida real de Maxi. Él y Aitana Sánchez Gijón se llevan 22 años, pero no esto no parece que haya sido un problema para enamorarse, tal y como se aprecia en las fotografías publicadas y lo poco que se sabe de sus citas secretas.

En el reportaje que sacó 'Lecturas' se narraba con detalle la romántica noche que la pareja pasó en Madrid, donde cenaron en un restaurante. Después, Maxi acompañó a Aitana hasta su coche y la llevó hasta su casa. Fue ya en el portal del domicilio de la actriz donde se produjo el inesperado beso con el que se confirmó su relación, a la espera de que alguno de los dos se pronuncie de forma pública y abierta sobre el tema.