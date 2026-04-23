Aramís Fuster, tras ser víctima de una brutal agresión: "Temo por mi vida"

Actualmente afirma tener dificultades para respirar y hablar, pues según la víctima, la agresión consistió en "un golpe muy fuerte en la espalda y otro en el brazo"

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Aramís Fuster ha denunciado públicamente haber sufrido una agresión física y amenazas. Según ha explicado al equipo de 'Vamos a ver', sufrió un episodio violento ocurrido recientemente y que, asegura, le ha dejado con lesiones y gran afectación física.

Un fuerte golpe en la espalda y una agresión en el brazo

En su declaración, Fuster afirma haber pedido ayuda de forma urgente tras el presunto ataque: “Socorro, me acaban de agredir físicamente. Me han dado un golpe muy fuerte en la espalda y me han agredido también en el brazo”, relata. Según su testimonio, las consecuencias fueron inmediatas y continúa grave: “Casi no puedo respirar, casi no puedo hablar”, añade.

También sostiene que tuvo contacto con la policía en el lugar de los hechos, aunque su estado le impedía comunicarse con normalidad en ese momento. La denunciante afirma además que lleva tiempo sintiéndose amenazada y que teme por su vida. En su relato asegura haber recibido intimidaciones previas, aunque no identifica de forma clara al presunto responsable de la agresión. Entre esas amenazas menciona comentarios de extrema gravedad que, según ella, habrían contribuido a aumentar su sensación de peligro.

Fuster ha indicado su intención de presentar una denuncia formal ante las autoridades en cuanto su estado de salud se lo permita. Por el momento, no existe confirmación oficial de los hechos ni de las personas implicadas, por lo que será la investigación policial la que determine lo ocurrido.