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Irene Rosales dice lo que piensa del encuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja al que acudió Lola García: "Se merecían una conversación a solas"

Irene Rosales dice lo que piensa del encuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja al que acudió Lola García: "Se merecían una conversación a solas"
Irene Rosales, sobre el encuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja al que acudió Lola García: "Se merecían una conversación a solas". telecinco.es
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Conocemos la reacción de Irene Rosales al esperadísimo encuentro entre su expareja, el DJ Kiko Rivera, y madre, Isabel Pantoja.

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