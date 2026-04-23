Irene Rosales dice lo que piensa del encuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja al que acudió Lola García: "Se merecían una conversación a solas"
La ex del DJ se moja y opina sobre lo que hubiera hecho en la situación del hijo de la tonadillera
Kiko Rivera e Isabel Pantoja por fin se reencuentran en Canarias: "Ha habido presentación con Lola"
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Conocemos la reacción de Irene Rosales al esperadísimo encuentro entre su expareja, el DJ Kiko Rivera, y madre, Isabel Pantoja.