Isabel Pantoja revela cómo la llaman sus hijos en la intimidad y Luis Pliego lo pone en duda: "Ya te digo yo que Isa no"
Luis Pliego ha desmentido una información que ha dado Isabel Pantoja en una entrevista concedida a un medio peruano
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Quedan días para que Isabel Pantoja ponga rumbo a América para su nueva gira, pero antes se ha reencontrado con su hijo, Kiko Rivera, que se ha desplazado hasta Gran Canaria con su novia, Lola García, para visitarla. También ha concedido una entrevista para una revista peruana en la que ha hablado de su carrera artística, pero en la que ha desvelado un dato de su vida familiar que ha llamado la atención en el plató de 'El tiempo justo'.
La tonadillera ha contado cómo la llaman sus hijos y el resto de sus familiares en la intimidad, pero Leticia Requejo ha revelado que cree que debería decir que solo la llama así su hijo porque sigue sin tener relación con Isa Pantoja. Luis Pliego ha puesto en duda que Isa la llame así: "Ya te digo yo que Isa no le llama así a su madre ni se lo ha llamado cuando estaban juntas".