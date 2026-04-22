Kiko Rivera e Isabel Pantoja por fin se reencuentran en Canarias: "Ha habido presentación con Lola"

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Esperadísimo reencuentro. Kiko Rivera e Isabel Pantoja se han visto por fin, tras 6 años de distanciamiento, en las Islas Canarias. Madre e hijo han terminado juntos en un momento histórico en su relación. El periodista Luis Pliego ha adelantado en 'El tiempo justo' todos los detalles de la noticia.

"Se han encotrado. Me cuentan que ha habido llorros, abrazos", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. La prensa captaba a Kiko Rivera en el aeropuerto de Sevilla cuando regresaba del encuentro, con una visible sonrisa de oreja a oreja que no podía ocultar.

La pareja de Kiko Rivera, tras verse por primera vez con Isabel Pantoja: "Es única"

El DJ era pillado junto a su pareja, Lola, quien reaccionaba a su primer encuentro con la tonadillera. Pliego explica que, según las fuentes contactadas, "ha habido presentación" de su nueva ilusión.

La bailaora compartía cuál ha sido su sensación al verse por primera vez en su vida con la intéprete de 'Marinero de luces'. "Es única, sí", dice.

Luis Pliego asegura que ha ocurriido "algo llamativo". "Isabel [Pantoja] ha brindado a su hijo uno de los asientos del jet privado en el que mañana parte con rumbo a América"., asegura el periodista en el programa de Telecinco.