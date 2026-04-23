Celia Molina 23 ABR 2026 - 10:41h.

Letizia Ortiz ha mando un mensaje de felicitación al Centro Cultural de España en Paraguay por su larga labor durante 50 años

La reina Letizia impresiona con un discurso en catalán en el 20 aniversario de la asociación de empresarias AP! Lleida

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Para quien no lo conozca, el Centro Cultural de España en Paraguay (CCEP), conocido popularmente como "El Juan de Salazar", es una institución de cooperación cultural que pertenece a la red de Centros Culturales de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y que depende directamente de la embajada española de Paraguay.

En su 50 aniversario, la reina Letizia, siempre comprometida con la transmisión de la cultura, ha publicado un vídeo en el que no solo felicita al centro por larga labor, sino que, además, se ha atrevido a acuñar algunas frases en guaraní, la lengua oficial de Paraguay, junto al español. También ha utilizado algunos términos propios de su tradición, como el ñandutí (que, en guaraní, significa telaraña) y ha nombrado a algunos de los artistas más conocidos del país:

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"Hola a todos, vy’apavẽ nde arambotyre. Muchas felicidades por estos 50 años", comienza diciendo la reina en su felicitación. "Una edad en la que las personas tenemos ya experiencia suficiente para pararnos a pensar y hacer cuentas con la vida e imaginar algo de futuro. En el caso del del Centro Cultural de España en Paraguay, este aniversario es todavía más interesante porque no es una vida, sino una constelación de historias, como si se tratara de una pieza de ñandutí, este tejido de encaje precioso hecho de hilos de diferentes colores", añade Letizia, demostrando sus conocimientos sobre la cultura paraguaya.

La reina recuerda su último viaje a Asunción, Paraguay

"El Salazar combina esos trozos de creación artística y cultural de diferentes intelectuales, escritores, artistas, gestores culturales, cooperantes y ciudadanos que nos muestran sus obras. Es el reflejo exitoso de la historia compartida de España y Paraguay, un ejemplo de cooperación cultural y social y motor de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que, ahora, suma ya otros 15 en América Latina y en África", continúa la reina.

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"En muchas ocasiones, la cultura consigue lo que, de otro modo, no sería posible. Y, por esa expresión de desarrollo, libertad, resistencia, tradición y vanguardia, quiero felicitar a todos los que habéis pasado por este centro en estas cinco décadas. Allí estuve hace casi cinco años y recuerdo muy bien a todas las personas que conocí en la biblioteca, en las salas de exposiciones, en el salón de actos y en los patios interiores, donde vi las máscaras de Néstor Portillo, la cerámica de Ediltrudis Noguera o la danza que interpretó un grupo con discapacidad", ha rememorado Letizia sobre su última visita a este centro cultural.

Por último, ha concluido su mensaje con un agradecimiento a todos los miembros de la entidad y con un nuevo término en guaraní, en el mismo sentido: "Os doy las gracias por ser el archivo vibrante de nuestra historia conjunta y un espacio público de encuentro, formación y creación. Muchas gracias, aguyje, y a por 50 años más para seguir fortaleciendo esta comunidad cultural paraguaya y española".