Bad Gyal revela nuevos detalles de cómo fue su conversación con la reina Letizia: "Yo no era full monárquica"

La cantante recibió en 2023 de manos de los soberanos el Premio Talento Joven Internacional

La esperada vuelta de Bad Gyal con su disco 'Más Cara': su apuesta por la "mujer fuerte", su esperada gira y su evolución como Alba Farelo

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Han pasado casi tres años desde que Bad Gyal viviera uno de los momentos más inesperados de su carrera: recibir de manos de los reyes Felipe y Letizia el Premio Talento Joven Internacional en 2023. Ahora, la artista catalana ha vuelto a recordar aquel encuentro, desvelando nuevos detalles sobre cómo fue realmente su conversación con Sus Majestades, así como la impresión personal que se llevó de ellos.

Aquel momento se volvió viral no solo por el premio en sí, sino también por la naturalidad con la que la artista se comportó durante el saludo institucional, llegando incluso a saltarse el protocolo al dirigirse primero a la reina Letizia.

Pero lo más interesante se produjo fuera del escenario: tanto antes como después de recibir el galardón por ser una de las figuras más influyentes de la música urbana española.

La conversación con la reina Letizia

Tal y como ha revelado durante una entrevista con la revista 'Shangay', fue "muy guay", porque la soberana y ella mantuvieron "una conversación entre dos mujeres muy diferentes", pero "no hubo tanta diferencia entre ese encuentro y otro en el 'hall' de un hotel de lujo mientras me tomo un coctel y de repente se me acerca una señora y hablamos".

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Por ello, la cantante, cuyo nombre real es Alba Farelo, ha manifestado que fue una conversación "con contrastes de dos mujeres muy diferentes", pero que "pueden ver cosas que admiran la una de la otra". "No sé si ella admira algo de mí, pero yo a ella la vi como una mujer fuerte y muy inteligente".

Asimismo, ha sorprendido al señalar que Letizia fue "muy cercana conmigo" y le hicieron "sentir muy cómoda", narrando así una anécdota que compartió con ellos. "De hecho, en un momento dado, el rey se le acercó como 'venga, va, que tenemos que ir para dentro', y ella le dijo: 'Espera, que estoy hablando con Alba'. Fueron muy majos los dos".

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Al final, la intérprete de 'Chulo' ha dejado claro que, antes de la cita con Felipe VI y Letizia, no era "full monárquica", pero que, " después de conocerles en persona pensé: 'Esta gente es maja, me cae bien'", ha sentenciado.

Otro de los detalles más comentados de aquel encuentro fue el estilismo de Bad Gyal, que eligió un vestido con transparencias que generó numerosos comentarios tanto en redes sociales como en medios. Un look por el que la propia Letizia se interesó directamente, evidenciando el tono cercano y desenfadado que tuvo la conversación.