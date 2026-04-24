Lorena Romera 24 ABR 2026 - 13:34h.

La hija de Raquel Bollo ha sido criticada por el traje que ha lucido en el Real: "Nada apropiado para la Feria"

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Alma Bollo ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas indiscutibles del Real. La hija de Raquel Bollo no ha pasado desapercibida con sus diseños para la Feria de Abril de Sevilla y, especialmente el último, ha generado una división de opiniones entre sus seguidores. Se trata de un vestido con silueta de 'murciélago' y sin los volantes tradicionales que ha provocado aplausos y críticas por partes iguales.

Se trata de una pieza que desafía los códigos más puristas de la moda flamenca. Lo que ha llamado poderosamente la atención de todos ha sido la innovadora silueta de murciélago, una propuesta con la que ha prescindido de los volantes tradicionales en la parte superior para dar paso a ese corte vanguardista.

El diseño está confeccionado en un sobrio, pero elegante tono marrón chocolate, de plena tendencia esta temporada. Pero la clave del look reside en su cuello-capa: una estructura que comienza en el escote y envuelve los hombros con una caída que crea ese comentado "efecto alado". Una original apuesta con la que dice adiós a las mangas de farol o a los volantes del cuerpo para un corte limpio, resaltando su figura.

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Rompiendo con esa sobriedad, la falda recupera la pura esencia flamenca con un gran volante que aporta ese típico movimiento de toda flamenca al caminar. Además, la hija de Raquel Bollo lo ha lucido con unos accesorios dorados, con grandes perlas naranjas, que han sido el contrapunto perfecto de ese color marrón chocolate.

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Críticas a Alma Bollo por su traje "nada apropiado" para la Feria

Como era de esperar, la reacción de sus seguidores no ha tardado en llegar. Eso sí, ha habido una clara división de opiniones. "Qué original", "vaya espectáculo", "de los más bonitos", "es precioso", "me encanta", "qué belleza", "distinto, original y bonito", le comentan a los que les ha convencido esta propuesta. Por el contrario, luego están los que lo han clasificado de "horroroso" y "nada apropiado para la Feria". "No me gusta, los complementos tampoco", "el traje es un horror, ¿ese efecto murciélago?", "es feísimo", "de todo menos un traje de flamenca" o "es capa... como que no", le dicen los más puristas.