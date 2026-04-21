Gloria Camila reacciona a las sorprendentes palabras de Alma Bollo: "Me parece muy coherente y madura”
La hija de Ortega Cano valora positivamente las declaraciones de Alma Bollo, que ha hablado en tono conciliador sobre el conflicto con su hermano
Gloria Camila revela cómo han afectado a su pareja, Álvaro García, las declaraciones de Manuel Cortés
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Alma Bollo ha tendido un puente en el conflicto entre Gloria Camila y su hermano Manuel Cortés. La hija de Raquel Bollo ha sorprendido con unas declaraciones sobre Gloria: "Es muy buena niña".
Gloria Camila ha reaccionado en 'El tiempo justo' a estas palabras: "Me parece la actitud más coherente y madura que he visto en esta historia, la verdad. Lo agradezco, se mantiene al margen, obviamente es la hermana de Manuel, lo entiendo, como si le preguntas a mi padre. Ella también me parece muy buena niña".
Gloria Camila: "Quiero muchísimo a Rocío. Sé que viene a la feria, si nos vemos, todo perfecto"
Además, ha hablado sobre su relación con Rocío Flores: "Quiero muchísimo a Rocío. Sé que viene a la feria, si nos vemos, todo perfecto y ya está. La feria está para disfrutar, para estar con tu gente y para bailar mucho, no para encontrarte con alguien que no me aporte".
Leticia Requejo le ha preguntado si también saludaría a Manuel Cortés si se lo encuentra, a lo que Gloria Camila ha respondido: "Me estás poniendo una comparación muy poco comparable. Rocío es mi sobrina, la amo con locura, y Manuel es una persona que ya no está en mi vida. Era una amistad y fin, no es comparable".