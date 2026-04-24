Claudia Barraso 24 ABR 2026 - 16:34h.

Tana Rivera, la novia de Roca Rey, no se ha separado del diestro desde que sufrió la cornada y continúa en el hospital sevillano

Última hora del estado de salud del torero Roca Rey: ya está en planta, tras "una cornada muy extensa"

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Tana Rivera no ha querido separarse ni un solo segundo de su novio, el diestro Roca Rey que este pasado jueves recibió una grave cornada en la cara interna del muslo de 35 centímetros. El torero tuvo que ser operado de urgencia en la propia enfermería de La Maestranza y esta noche ha estado ingresado en la UCI.

El diestro ya ha sido trasladado a planta en el Hospital de Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla, según han confirmado desde el programa 'El Tiempo Justo': "Roca Rey ha estado acompañado por su novia Tana Rivera que no se ha separado de él ni un solo segundo. De hecho la hemos visto saliendo a coger un bocata en un bar y corriendo al hospital para no separarse de él".

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La hija de Francisco Rivera vivía durante la tarde del pasado jueves su primer susto como novia del diestro. Desde la grada pudo observar cómo su novio recibía una fuerte cornada por la que empezó a perder mucha sangre y tuvo que ser evacuado de urgencia a la enfermería.

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Tana Rivera ha estado comunicando su evolución

A los pocos minutos ella acudió inmediatamente donde fue operado el torero y no se movió de allí hasta que el cirujano terminó la intervención y confirmó que Roca Rey estaba fuera de peligro. La periodista Leticia Requeijo ha confirmado que la joven pasó también la noche en el hospital sevillano: "Ha sido una noche muy complicada para Tana Rivera, que no se ha separado de su novio, ha acompañado a la familia del torero"

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"Tana ha pasado la noche en vela y ha sido la portavoz para dar e parte a los amigos que se han preocupado por el diestro", confirmaba la periodista en el mismo programa. Roca Rey sigue evolucionando favorablemente ya en planta en el hospital sevillano donde los médicos siguen su caso muy de cerca.