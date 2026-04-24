Candela Hornero Madrid, 24 ABR 2026 - 16:00h.

Dos cornadas graves han puesto en riesgo a Roca Rey y Morante, operados por el cirujano Octavio Mulet

Segunda operación crítica y de urgencia en La Maestranza: Octavio Mulet interviene en tres días a Morante de la Puebla y Roca Rey

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En apenas 72 horas, en la plaza de toros de La Maestranza (Sevilla) se han vivido dos momentos críticos. Los toreros Roca Rey y Morante de la Puebla han sufrido graves cornadas durante sus corridas en la Feria de Abril 2026.

Hace cuatro días, el pasado lunes, Morante de la Puebla fue intervenido de urgencia después de que una cornada le afectara al recto y al aparato esfinteriano. Tres días después, ayer, Roca Rey sufrió otra cogida en el muslo derecho, con dos trayectorias que suman 35 centímetros.

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La vida de ambos diestros ha estado en manos de Octavio Mulet Zayas, especialista en cirugía taurina y jefe del equipo quirúrgico de la enfermería de La Maestranza de Sevilla.

¿Quién es el cirujano Octavio Mulet?

Octavio Mulet estudió en la Universidad de Sevilla y, desde hace más de 28 años, trabaja en el Hospital Universitario Virgen de Valme (Sevilla). Desde entonces, como él mismo expone en su perfil en la red social LinkedIn, "ha forjado una carrera distinguida en la coloproctología".

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Estas casi tres décadas le han dado una amplia experiencia y lo han convertido en un cirujano muy reconocido en la capital andaluza. Además de haber intervenido a Roca Rey y a Morante de la Puebla, también han pasado por sus manos otros rostros conocidos del ámbito taurino como Miguel de Juan, Daniel Luque, Miguel Ángel Perera, Manuel Escribano y Lalo de María, entre otros.

"Mi experiencia se centra en la investigación clínica y la gestión sanitaria, donde he contribuido significativamente a los avances en salud con el equipo", subraya. Además, indica que se siente orgulloso de que en el Hospital Universitario Virgen de Valme pueda trabajar en un ambiente "que valora la competencia y la humanidad en el cuidado de los pacientes".

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También muestra su compromiso por "seguir mejorando la calidad de vida" de los pacientes "a través de prácticas médicas basadas en la evidencia y la mejora continua de los procesos hospitalarios".

Morante recibe el Alta y Roca Rey continúa hospitalizado

Este viernes, Morante, torero de La Puebla del Río, ha recibido el alta y ha abandonado el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla tras cuatro días.

En el caso de Roca Rey, de momento sigue ingresado en el mismo hospital y está a la espera de que Octavio Mulet acuda a hacerle una revisión a mediodía, tras pasar una noche en UCI descansando y sin fiebre, según ha informado Mundotoro.