Ana Carrillo 24 ABR 2026 - 18:44h.

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Isabel Pantoja va a realizar su gira por América sin su equipo de confianza: ni su maquillador ni su peluquero se han sumado a este proyecto en el que tampoco estará presente su sobrina, Anabel Pantoja, que siempre había ejercido de road manager. En 'Vamos a ver', Pepe del Real contó que dos promotores americanos le confesaron su alivio al saber que la influencer no se uniría al equipo de la tonadillera porque la tacharon de "altiva" y de tener unas exigencias al nivel de las de su tía.

Tras el revuelo que han provocado estas declaraciones del colaborador del programa presentado por Patricia Pardo, le han preguntado a la prima de Kiko Rivera si es cierto que está vetada de la gira de su tía y ella ha comenzado diciendo: "¡Preguntad a Pepe del Real!"; dando a entender su malestar. Después ha añadido que sus peticiones son sencillas, por lo que no comprende por qué se dice que es exigente: "De verdad que no entiendo por qué se inventan eso de que yo pido hoteles y cosas, si yo con una hamburguesa y con dormir bien ya".

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado que no se une a la gira porque no quiere estar un mes y medio separada de su hija en común con David Rodríguez, que tiene un año y medio. Pero unos segundos después, ella misma se contradecía al afirmar: "A la gira iba a ir perfectamente, estaba todo hablado".

Una contradicción que ha despistado a Joaquín Prat y a los colaboradores de 'El tiempo justo', pero Miguel Frigenti ha podido hablar con Anabel y ella le ha explicado que la versión correcta es la primera, en la que aseguró que no se barajó su presencia en la gira por tener una hija tan pequeña.

Antonio Rossi ha revelado que a él le ha llegado la misma versión, pero Leticia Requejo ha comentado que a ella lo que le confirman es que los promotores habrían dicho que Anabel era una persona muy altiva, como ya había anticipado Pepe del Real en 'Vamos a ver'.