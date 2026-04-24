Una madre denuncia a una monitora del comedor tras pegar a su hijo: "Le empujaba la cabeza contra la pared"
Carmen Borrego, a la expareja de Edmundo Arrocet que destapó sus infidelidades: "¿Por qué hablas ahora, después de tanto tiempo?"
Una madre malagueña denuncia a una monitora del comedor por pegar a su hijo. Pese a que la empresa de alimentación le suspendió durante dos meses de empleo y sueldo; se le vuelve a reincorporar al mismo centro; unas medidas que a la madre le parecen totalmente insuficientes y le producen un gran miedo ante la posibilidad de reiterarse esta situación
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