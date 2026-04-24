Lara Guerra 24 ABR 2026 - 17:31h.

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'El tiempo justo' descubre el terrible relato de Óscar, afectado por un inquiokupa en su casa de Barriada Río San Pedro, en Puerto Real Cádiz. La falta de medidas le tienen completamente desesperado y no ha dudado en tomar las riendas del asunto acampando en la puerta.

En primer lugar, Joaquín Prat se ve sorprendido por la situación y asegura que le sorprende que no haya tenido que quitar los carteles que ha situado frente a su casa okupada: "En este país se protege al jeta que vive de gorra a costa de un trabajador como tú"; a lo que él comenta que "la policía me llamó y no hubo problemas. Me han dicho que estoy en pleno derecho de contar en qué situación me encuentro".

Óscar, sobre su dura situación: "Le he colocado multitud de carteles por el rellano y la puerta"

Asimismo, detalla al programa todo lo sucedido: "Me he quedado en el rellano con mi silla de playa, mi saco de dormir y aquí como no puedo hacer otra cosa le pongo este cartel 'esta casa es de una familia trabajadora. Casi 2 años sin ella, devuélveme mi casa'. Justamente la puerta de la casa es esta, la blanca y le he puesto otro cartel. Esta señora lleva cuatro días sin salir y tiene un amigo nuevo que entra y sale como Pedro por su casa. Yo le expliqué la situación porque parece trabajador pero he descubierto que no".