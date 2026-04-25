Actualización sobre el estado de salud del torero Roca Rey: la posible fecha de su alta médica

Fiesta 25 ABR 2026 - 20:22h.

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El pasado jueves, el torero Andrés Roca Rey sufría una grave cogida en la Real Maestranza de Sevilla durante la lidia de uno de los toros de la tarde. La cogida provocaba en el torero una "herida por asta de toro de gran extensión en el muslo derecho, con una trayectoria de 35 centímetros dividida en dos direcciones", una lesión por la que Roca Rey tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Algunas horas después, era el propio Roca Rey quien, tras ser pasado a planta, compartía en sus redes sociales un vídeo de la faena de aquella tarde, un vídeo que acompañaba con la canción 'Mi héroe' de Antonio Orozco. Una de las personas que reaccionaban a la publicación era su pareja, Tana Rivera, quien vivió en directo junto a su padre en la plaza la terrible cogida: "Una vez más, lo volviste a hacer. Eterno Roca Rey".

La posible fecha del alta médica de Roca Rey

El torero continúa ingresado en el Hospital Santa Ángela, en la ciudad de Sevilla, lugar en el que sigue recuperándose de sus heridas y desde donde ha conectado en directo Luis Rollán. El colaborador de 'Fiesta' tiene nuevos datos sobre el estado de salud de Roca Rey:

"Las noticias son muy buenas, Luis Manuel Lozano, el ganadero de Roca Rey, ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros y nos ha dicho que el médico ha pasado esta tarde por la habitación del torero para hacerle las curas y que, si todo sigue así de bien, es previsible que el diestro reciba el alta médica el próximo martes".