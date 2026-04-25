El torero Andrés Roca Rey ha reaparecido en redes sociales tras sufrir una grave cornada en la Maestranza de Sevilla

Última hora del estado de salud del torero Roca Rey: ya está en planta tras "una cornada muy extensa"

Compartir







El diestro Andrés Roca Rey ha sido uno de los protagonistas de la semana tras sufrir una cogida gravedad este jueves 23 de abril en Sevilla. Tras unas horas decisivas, el torero ha podido abandonar la UCI del hospital Viamed-Santa Ángela de la Cruz y ha pasado a planta para seguir recuperándose de las heridas que han causado "un grave destrozo", según ha señalado a los periodistas su apoderado, Luis Manuel Lozano.

Nada más pasar a planta, el torero ha querido compartir con sus seguidores de las redes sociales el momento de la cogida. A través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, Roca Rey ha compartido la faena donde sufrió la cornada junto a la canción 'Mi Héreo' de Antonio Orozco.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 33 años corneado por un toro en Beas de Segura, Jaén

Tana Rivera y su reacción a la cogida de Roca Rey

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se han llenado de mensajes y de 'likes' de usuarios conocidos y de muchísimos anónimos que han querido mandar ánimo al diestro.

PUEDE INTERESARTE Muere el ganadero Santiago Barrero San Román a los 33 años

Sin embargo, el que más ha llamado la atención ha sido el de Tana Rivera, actual pareja de Roca Rey e hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. "Una vez más, lo volviste a hacer. Eterno Roca Rey", escribía Tana Rivera en las redes sociales de su actual pareja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tana Rivera no ha sido la única cara conocida que ha reaccionado a la publicación de Andrés Roca Rey. Otros personajes conocidos como los 'influencers' Pablo Castellano o Tomás Páramo también dejaban mensajes de apoyo en su recuperación al diestro.

Última hora del estado de Roca Rey

Luis Manuel Lozano, el apoderado de Roca Rey, ha sido el encargado de trasladar a los medios de comunicación la última hora del estado de salud del diestro: "La cornada es fuerte; muy extensa y con mucho destrozo muscular, pero gracias a Dios a nivel de arterias y nervios, aunque los ha tocado, no ha habido una afectación fuerte”. Además, el mentor del diestro peruano tranquilizaba a los seguidores de Roca Rey confirmando que el médico está contento con el resultado de la operación”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Está contento, lo que menos le importa es la cornada y se encuentra muy satisfecho con el triunfo y la forma en la que vio al público entregado con él”, ha señalado el apoderado de Roca Rey, reconociendo que la preocupación de su entorno sigue siendo máxima.

Lozano no ha querido aventurar ningún plazo de recuperación. “Lo importante es que se ponga bien y saldrá cuando se encuentre a tope” ha señalado el taurino toledano, que ha vuelto a recalcar que, dentro de los grandes destrozos musculares que sufre el diestro limeño, “ha tenido mucha suerte”.

La cogida de Roca Rey

Andrés Roca Rey fue trasladado al hospital Viamed-Santa Ángela después de ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza de la Maestranza por el equipo médico que dirige el doctor Octavio Mulet, que calificó el percance de “muy grave” en el parte oficial emitido después.

Roca Rey había sido alcanzado por el quinto de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Toros de Cortés que le propinó una extensa cornada en el muslo derecho después de zarandearle durante varios segundos. El torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza mientras la presidencia del festejo concedía las dos orejas que fueron llevadas por su banderillero Viruta a la propia enfermería.

Según señalaba el parte médico, Roca Rey sufrió una “herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorio, disecando y contundiéndose en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular”.

El mismo parte refiere que fue sometido a “exploración y lavado de herida, hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos. Se comprueba hemostasia efectiva". El parte finaliza señalando que se le aplicó “drenaje aspirativo en ambas trayectorias. Aproximación de planos músculo aponeuróticos y piel”.