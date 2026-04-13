Natalia Sette 13 ABR 2026 - 09:00h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' comparten orgullosos cómo van las obras de su casa en la playa, a la que llaman 'Villa Playa'

Sofía Suescun y Kiko Jiménez reciben un aluvión de críticas tras mostrar su compra semanal

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez están cada vez más cerca de cumplir uno de sus mayores sueños: tener su propia casa junto al mar. Los exconcursantes de ‘Supervivientes’, que lleva meses compartiendo con sus seguidores el proceso de construcción de su esperada ‘Villa Playa’, han enseñado, muy emocionados, los avances de las obras de su chalé.

Si hace unas semanas la influencer ya adelantaba que las obras iban a buen ritmo , ahora la evolución es mucho más evidente. “Esto es muy fuerte, qué avanzada está dios mío”, ha escrito Sofía completamente impresionada al ver el estado actual de la vivienda. Y no es para menos, ya que la estructura del chalé está prácticamente levantada y la fachada empieza a mostrar cómo será el resultado final.

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En la imagen que ha compartido, se puede apreciar una casa moderna de líneas rectas, con tonos claros combinados con madera que aportan calidez al diseño. La vivienda cuenta con grandes ventanales, lo que apunta a que tendrá mucha luminosidad en el interior, y una amplia zona exterior que todavía sigue en obras, con materiales de construcción visibles y el terreno sin terminar.

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La planta superior ya está completamente definida, con terraza incluida, mientras que la parte inferior deja entrever lo que será el acceso principal a la vivienda. Aunque todavía faltan muchos detalles por pulir, el gran avance respecto a las primeras imágenes es más que evidente.

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Tanto es así que Sofía ya está pensando en el siguiente paso: enseñar cada rincón a sus seguidores. “¿Queréis obra tour? Tengo ansiedad por grabar de todo”, ha comentado. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha dejado claro que está deseando mostrar con más detalle cómo está quedando su futura casa.

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Por su parte, Kiko, que siempre ha compartido la emoción de este proyecto, no ha dudado en apoyar y celebrar cada avance. Para ambos, esta vivienda representa mucho más que una inversión: es el resultado de años de trabajo y de una relación consolidada que sigue dando pasos importantes. Con el verano cada vez más cerca, la pareja sueña con poder disfrutar cuanto antes de su ‘Villa Playa’. Aunque todavía queda trabajo por delante, lo cierto es que la cuenta atrás para verla terminada ya ha comenzado.