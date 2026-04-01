Patricia Fernández 01 ABR 2026 - 02:14h.

Ion Aramendi pregunta a Kiko Jiménez tras su cruce de palabras con Nagore Robles tras ser confirmada como concursante de 'Supervivientes 2026'

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La incorporación de Nagore Robles como concursante oficial como concursante de 'Supervivientes 2026' generaba infinidad de reacciones, una de ellas la de Kiko Jiménez, exconcursante del reality y colaborador, que con su comentario sobre el fichaje, hacía reaccionar a la propia protagonista y esto generaba polémica.

Las palabras de Kiko Jiménez sobre la participación de Nagore en la edición no parecían gustarle y no dudaba en responderle. Algo por lo que el propio Ion Aramendi preguntaba a Kiko Jiménez durante la gala de 'Supervivientes 2026': "¿Qué te pasa con ella?" Lo que contestaba a esto: lo que puedes ver con tan solo darle al 'play' al vídeo.

Además, el colaborador opinaba sobre lo que está pasando con Claudia y Maica con el resto de compañeros de su equipo: "Me encanta el concurso que están haciendo, están siendo las más listas con diferencia".

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Reacción unánime de los colaboradores al fichaje de Nagore Robles en 'Supervivientes'

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El fichaje de Nagore Robles no ha dejado indiferente a nadie: los colaboradores auguran salseo, broncas y un papel clave en la convivencia del reality y nos lo cuentan de manera exclusiva para nuestra web.