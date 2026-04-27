Lidia González 27 ABR 2026 - 09:00h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuál es su altura real y confiesa si está acomplejada de ello

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Ainhoa Gómez llega pisando fuerte a mtmad para sacar a la luz los aspectos más desconocidos de su vida, especialmente algo sobre lo que se le ha preguntado en muchas ocasiones. Después de que Mar Ruiz hablase de la ictiofobia que padeció durante años, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara cuánto mide. La influencer, por fin, resuelve todas las dudas y se abre en canal como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Es la pregunta que más me habéis repetido”, comienza asegurando la creadora de contenido. Desde su primera aparición en el reality de República Dominicana, ha llamado mucho la atención de la audiencia este aspecto de la participante, especialmente al verla rodeada de sus compañeras, algo que ella misma admite: “Se nota un montón la diferencia”. Por ello, después de que Mar Ruiz hable de su nivel de estudios, Ainhoa ha querido desvelar, de primera mano, cuál su altura real y zanjarlo todo.

Ainhoa Gómez confiesa si se acompleja de su altura

En un alarde de sinceridad, frente a las cámaras de mtmad, Ainhoa Gómez no solo ha resuelto la gran incógnita sobre cuánto mide, sino que también explica cómo ha afectado esto en su vida. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si se acompleja de su altura y se sincera sobre algunos episodios que ha tenido que vivir por este motivo: “La gente es muy mala y muchas veces se han metido conmigo”. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infintiy!