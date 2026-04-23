Lidia González 23 ABR 2026 - 16:16h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo afectaba esta fobia en su día a día y cómo logró superarla

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Mar Ruiz ha querido desvelar un aspecto de su pasado que ha marcado gran parte de su vida y no ha dudado en compartirlo con todos sus seguidores. Después de contar la complicación que sufrió en su rinoplastia, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la ictiofobia que sufrió durante años. La influencer confiesa todos los detalles, en exclusiva. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha explicado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha estado trabajando, durante mucho tiempo, en uno de sus mayores temores para poder hacerle frente y ha explicado cómo logró sobreponerse. “Me ponía a llorar, me daba mucho miedo”, confiesa la participante de ‘La isla de las tentaciones’ al hablar de cómo afectaba esta fobia en su vida. Tanto es así que ha recordado un episodio que vivió: “Era peligroso para mí”.

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Mar Ruiz cuenta sus operaciones estéticas y muestra su cambio físico

Mar Ruiz ha querido aclarar un tema muy controvertido y que interesa mucho a todos sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todas sus operaciones y retoques estéticos. La influencer desvela todos los detalles al respecto y, además, enseña imágenes de su cambio físico.

Su trabajo antes de ‘La isla de las tentaciones’ y su nivel de estudios

Mar Ruiz quiere que toda la audiencia la conozca a fondo y, por ello, ha desvelado muchas curiosidades sobre ella. La creadora de contenido aclara su nivel de estudios y se sincera sobre su profesión frustrada. Además, cuenta todos los detalles sobre el trabajo que tenía antes de su participación en ‘La isla de las tentaciones’. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha compartido, en exclusiva, disponible en Mediaset Infinity!