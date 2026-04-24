Lidia González 24 ABR 2026 - 16:07h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre las secuelas del parto y el tratamiento que sigue para recuperarse

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Mayeli Díaz está compartiendo todos los detalles de la realidad que está viviendo en su posparto y ha actualizado algunos temas. Después de romper su silencio para contar toda la verdad de la infidelidad de Álvaro Rubio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta los problemas de suelo pélvico que tiene tras el parto. Muy sincera con lo que está atravesando, la influencer explica en qué punto se encuentra esta situación y qué está haciendo para tratarlo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Hace unas semanas, la creadora de contenido hacía referencia a lo agobiada que se sentía por la recuperación de su vida íntima con su pareja y, ahora, se sincera sobre las secuelas que tiene del parto: “Tengo dos contracturas vaginales”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica los dolores que sufre y desvela el tratamiento que está siguiendo para recuperarse.

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Mayeli Díaz habla de la dura realidad de la lactancia

Siguiendo con su sinceridad sobre todo lo que está viviendo en su posparto, la influencer se adentra en un tema muy controvertido respecto a la maternidad. Mayeli Díaz habla de la dura realidad de la lactancia y cuenta todos los detalles sobre cómo está siendo su experiencia. Aunque la ecuatoriana ha explicado los motivos por los que ha decidido darle el pecho a su hija Alma, también ha confesado algunos dolorosos momentos que ha enfrentado: “Al principio, me salía sangre”.

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Mayeli se pesa y se mide: así ha cambiado tras ser madre

Mayeli Díaz ha querido quitarse todas las dudas respecto a su cambio físico y ha dado un importante paso que llevaba tiempo esperando. La creadora de contenido ha hecho una línea temporal con todos los cambios de peso que ha sufrido desde que se quedase embarazada y ha querido saber en qué punto se encuentra. Por ello, acude a su farmacia de confianza para pesarse y medirse frente a las cámaras de mtmad. La influencer se sincera sobre lo que ha cambiado tras ser madre y cuenta todos los detalles.

La influencer enseña la ropa que no le vale tras dar a luz

Una de las cosas que más le preocupa a la creadora de contenido respecto a su recuperación física es la vestimenta. Mayeli siempre ha presumido con los ‘outfits’ más explosivos, pero ahora asegura que no se siente cómoda vistiendo con ese tipo de prendas: “No me representan”. La creadora de contenido se dirige a su vestidor y enseña la ropa que no le vale tras dar a luz. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!