La impresionante transformación física de Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes

Rocío Molina 27 ABR 2026 - 13:08h.

El exconcursante de 'Supervivientes' e hijo de Ivonne Reyes ha mostrado su increíble cambio físico en redes sociales

"He estado al borde de la muerte tres veces": Ivonne Reyes se sincera en 'Supervivientes' en un impactante y revelador puente de las emociones

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Alejandro Reyes ha publicado en sus redes sociales su impresionante cambio físico. El hijo de Ivonne Reyes y que fuera también exconcursante de 'Supervivientes' ha logrado tonificar su cuerpo y se ha mostrado muy orgulloso de su resultado, enseñando cómo va su proceso y contando cuál va a ser su objetivo.

Tras ver a su madre Ivonne Reyes desmoronarse al enfrentarse al mítico puente de las emociones de 'Supervivientes', ahora ha sido el joven el que desde otro punto vital ha actualizado a sus seguidores con el reto que está llevando a cabo.

La imagen que ha compartido ha causado verdadero impacto. En ella, el joven actor ha mostrado con orgullo y frente al espejo los resultados de su proceso de entrenamiento, destacando un notable aumento de masa muscular y estar mucho más tonificado.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado claro que está motivado y que tiene intención de seguir avanzando. "A por el 8-pack", ha escrito acerca de lo que está por conseguir con la disciplina y estilo de vida saludable que está llevando.

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Su evolución va más allá de lo físico y cada vez está más preparado para hacerse un hueco propio en el cine. Tras estudiar en Estados Unidos, rozar al ser uno de los candidatos nominados en 2024 y estar dentro del proyecto de su madre del podcast de Ivonne Reyes, el exconcursante de 'Supervivientes' no ha parado y también ha entendido que el cuidarse y verse mejor es una manera de reforzar todo el trabajo que está haciendo a nivel mental.

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Desde que descubrió su pasión por las artes escénicas, Alejandro Reyes se ha formado incansablemente para destacar en la profesión de actor y su formación es continua y tiene en cuenta que el cuidado del físico también es importante para enfrentar nuevos retos.

Ese trabajo continuo y del que está tan orgullosa su madre Ivonne Reyes ya comienza a dar su fruto con cada vez más proyectos. El último de ellos es su participación dentro del elenco de 'Monitor', una superproducción rodada entre Barcelona y Canarias que sigue los estándares de Hollywood y donde comparte pantalla con la actriz Brittany O' Grady, conocida por su papel en la serie 'The White Lotus'.