04 SEP 2025 - 13:40h.

El exconcursante de 'Supervivientes' comparte unas significativas palabras tras las últimas declaraciones de Pepe Navarro

Alejandro Reyes estrena nuevo proyecto tras conocerse que su madre, Ivonne Reyes, está arruinada

Alejandro Reyes ha utilizado sus redes para describir cómo se siente y pronunciarse de alguna forma tras las últimas declaraciones de Pepe Navarro. El presentador y concursante confirmado para 'Bailando con las estrellas' ha reaparecido públicamente en Vitoria y contestaba a los periodistas haciendo referencia a Ivonne Reyes y su hijo. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para el exconcursante de 'Supervivientes'.

Alejado de los focos y tras verle hace unas semanas trabajando como camarero en un bar de Madrid, el hijo de Ivonne Reyes sigue constante con su carrera como actor y, aludiendo las palabras de Neil Perry, uno de los personajes de la película 'El club de los poetas muertos' ha dado respuesta a las últimas palabras del presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi'.

Pese a que la justicia le ha dado la razón a Ivonne Reyes y le ha adjudicado la paternidad de Alejandro Reyes, el presentador se ha mostrado tajante y ha expresado contundente lo que opina de eso. "Si me llama papá no miraré hacia él , porque yo me giro solo para cuatro personas que me llaman papá", aludiendo a sus hijos Andrea y Marlo, fruto de su primer matrimonio con Eva Zaldívar y Layca y Darco, nacidos de su unión con Lorena Aznar.

Alejandro Reyes ha hecho una comparativa con el discurso que hace el actor del film de Peter Weir para describir unos sentimientos que reflejan dolor y decepción. "Todos me hablan como si yo fuera el problema. Como si yo tuviera que cambiar. ¿Y por qué debería cambiar? ¡Ni si quiera he tenido la oportunidad de saber quién soy! Eso es absurdo", ha manifestado a través de sus historias de Instagram.

Un fragmento escogido en un momento en el que ha vuelto a salir su nombre a la palestra al preguntarle a Pepe Navarro por él y por su madre Ivonne Reyes. El intérprete ha hecho suyo el discurso del personaje para lamentar su "pecado original" y el poco interés en conocerle que ha declarado el presentador y concursante confirmado para 'Bailando con las estrellas'. "Me dices que soy malo antes de que tenga siquiera la oportunidad de ser algo. ¿Qué clase de justicia es esa? Yo tengo que ganarme tu respeto, pero tú no tienes que ganarte el mío", ha escrito el exconcursante de 'Supervivientes', reflejando este fragmento que guarda en sus notas de móvil y que ahora ha compartido.