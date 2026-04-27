Tana Rivera, incansable en su apoyo a Roca Rey: "Está fuera de peligro que es lo importante"

Todavía debe permanecer ingresado unos días hasta que los médicos consideren que es seguro

Última hora sobre el estado de salud de Roca Rey: recibe un telegrama de 'El Cordóbes' mientras espera la retirada de los drenajes

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Revelando lo consolidada que está su historia de amor a pesar de que su noviazgo empezó justo antes de Semana Santa, Cayetana Rivera no se separa de Andrés Roca Rey desde que el torero sufrió el pasado jueves una brutal cornada en La Maestranza por la que tuvo que ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza, y por la que permanece ingresado desde entonces en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla.

Y si este fin de semana estuvo arropada por su padre Francisco Rivera y su íntimo amigo Tomás Páramo en sus constantes visitas al centro médico para estar al tanto de cualquier cambio en el estado del peruano -ya que aunque la evolución es positiva y no hay rastro de infección, todavía debe permanecer ingresado unos días hasta que los médicos consideren que es seguro retirarle los drenajes tras el grave desgarro muscular en el muslo por la cogida, de 35 centímetros con dos trayectorias-, este lunes se ha dejado ver en solitario abandonando el hospital tras haber pasado la noche con su pareja.

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Es secundario saber cuándo recibirá el alta

Sonriente, y visiblemente aliviada, Tana se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que Roca Rey podría recibir el alta hospitalaria entre mañana y el miércoles para proseguir su recuperación en la finca que posee a las afueras de Sevilla: "La verdad que no sé nada. Creo que esto es una cosa que la tiene que hablar el apoderado".

"Yo no sé nada, lo único que se encuentra bien, está fuera de peligro y eso es lo importante" ha asegurado con una gran sonrisa, dejando entrever que lo único que le importa es que el diestro está bien.

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Unas tranquilizadoras palabras que se suman a la declaración que Tana ha hecho a Roca Rey en la publicación que el diestro ha compartido en su reaparición en redes sociales, con un vídeo de su faena en La Maestranza derrochando arte y entrega hasta que fue cogido por el toro. "Una vez más lo volviste hacer* Eterno ROCA REY" escribía la hija de Eugenia Martínez de Irujo, mostrando su admiración por su novio.