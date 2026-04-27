El diestro peruano continúa ingresado en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz tras la grave cogida del pasado 23 de abril

El cirujano de Roca Rey, tras la grave cogida del torero en la Maestranza de Sevilla: "Dentro del infortunio, ha tenido muchísima suerte"

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La preocupación sigue muy presente en el mundo taurino después de la durísima cogida sufrida por Andrés Roca Rey en la Plaza de la Maestranza de Sevilla. Aunque ahora, la última hora sobre su estado de salud invita al optimismo.

El diestro peruano continúa ingresado en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, donde evoluciona favorablemente dentro de la gravedad de la lesión sufrida el pasado 23 de abril. Según se ha conocido ahora, permanece estable, sin signos de infección y pendiente de la retirada de los drenajes colocados tras la intervención de urgencia.

Ahora mismo, la atención está centrada en la evolución de la herida y en la respuesta muscular. Los médicos mantienen la prudencia porque la lesión afectó a los tejidos internos, por lo que los tiempos de recuperación dependerán en gran medida de cómo cicatrice la zona dañada y de la posterior rehabilitación.

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Mientras tanto, se encuentra a la espera de que le retiren los drenajes, uno de los próximos hitos médicos previstos si todo sigue evolucionando con normalidad. De acuerdo al programa 'Fiesta', se espera que esta semana reciba el alta, aunque desde la revista '¡Hola!' barajan que no sea hasta la siguiente.

El apoyo de su entorno y el telegrama de 'El Cordobés'

En el plano personal, Roca Rey no ha estado solo en ningún momento. En las últimas horas ya ha recibido la esperada visita de sus padres, desplazados desde Lima para acompañarle en estos días especialmente delicados.

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También han estado muy pendientes otros familiares como Tana Rivera, amigos cercanos y miembros de su entorno profesional que no se han separado de él desde que ocurrió el percance. El respaldo está siendo total.

Además, el torero ha recibido numerosas muestras de cariño procedentes de toda España y de aficionados de distintos países. Entre los gestos más comentados figura el telegrama enviado por Manuel Benitez, 'El Cordobés', al hospital, tal y como ha publicado el propio torero en sus redes sociales. "Nada mejor para levantar el ánimo, gracias maestro", ha escrito en una historia de Instagram desde el centro médico con una foto del telegrama.

Los detalles de la cogida y el parte médico

La cornada conmocionó por su violencia. Rey fue alcanzado cuando entraba a matar al quinto toro de la tarde. El animal lo prendió y le provocó una herida de asta de toro en el muslo derecho con una trayectoria total de 35 centímetros, dividida en dos: una descendente de 20 centímetros y otra ascendente de 15. El parte médico habló desde el primer momento de pronóstico "muy grave" debido al importante destrozo muscular ocasionado.

A pesar de la dureza del percance, no se produjeron lesiones vasculares mayores. Los expertos trasladaron que la cornada rozó zonas especialmente delicadas, pero sin llegar a afectar arteria ni vena femoral, algo clave para evitar consecuencias mucho más severas. El propio cirujano Octavio Mulet ha llegado a afirmar que, dentro del infortunio, el torero había tenido "mucha suerte".

Tras ser atendido inicialmente en la enfermería de la plaza, Roca Rey fue trasladado al hospital sevillano, donde pasó las primeras horas en observación intensiva. Después de una noche sin fiebre y bajo estrecha vigilancia médica, pudo abandonar la UCI y ser trasladado a planta, el primer gran paso en su recuperación.