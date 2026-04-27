Rocío Molina 27 ABR 2026 - 14:28h.

El exconcursante de 'Supervivientes' reaparece tras meses de silencio en sus redes para enviar un mensaje de esperanza

Nacho Palau recuerda a su madre, fallecida de cáncer hace un año: "Qué fácil era todo hasta que me dejaste"

Compartir







Tras una prolongada ausencia de la vida pública, Nacho Palau ha reaparecido en sus redes sociales para dar un mensaje de forma inesperada. Desde que el pasado mes de octubre concediese una entrevista en '¡De Viernes!' poco más se ha sabido del exconcursante de 'Supervivientes'.

El escultor ha mantenido durante todo este tiempo que se extiende a cerca de siete meses con un perfil bajo en sus redes. Sin embargo, el ex de Miguel Bosé ha sentido que ya era momento de aparecer y lo ha hecho con un mensaje que busca dar esperanza y cercanía para los que están luchando contra el cáncer en estos momentos.

"He sentido la necesidad", ha sido la justificación para aparecer en un vídeo que ha dejado fijado en su muro de Instagram y que en menos de una hora se ha llenado de mensajes y reacciones. A través de sus sentidas palabras, el exconcursante de 'Supervivientes' ha querido tender una mano a quienes tienen cáncer o familiares y amigos cercanos en pleno tratamiento.

El pasar por ese mismo trance, sufrir la dolorosa pérdida de su madre por esa misma enfermedad, pero el haberse curado de su cáncer de pulmón son las experiencias que le hacen ser consciente de la dureza de este camino, pero también de que hay luz al final del túnel.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En su mensaje, Nacho Palau se ha dirigido a todas aquellas personas que han sido diagnosticadas con cáncer, tanto a las que están a punto de iniciar el tratamiento como a las que ya se encuentran en pleno proceso. "Hace mucho tiempo que no me dejo caer por aquí, pero quiero mandar un mensaje especial", ha comenzado diciendo.

Unas palabras que reflejan una dura realidad por la que él ha pasado, pero son optimistas. "Que se sale, que es muy duro, que de esas horas de tratamiento crees que nunca vas a salir, que nunca vas a volver a recuperarte, pues te vuelves a recuperar, se puede salir", ha confesado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una reaparición pública con la que ha querido reconfortar a su comunidad y, en concreto, ha aprovechado este vídeo para dirigirse a su amiga Dolores para mandarle ánimo por el duro trance que está pasando. "Se sale, poco a poco vas recuperando tu vida. Hay mucha gente que está ahora mismo pasando por esto".

"Qué bonito eres", "qué gusto volver a verte", "no sabes lo que puede suponer lo que has dicho para alguien que está empezando". Unas palabras que han provocado una oleada de reacciones en pocos minutos en su perfil oficial de Instagram. Desde la alegría por verle de nuevo en redes hasta agradecimiento por dar voz y visibilidad a una enfermedad que a él le ha tocado de cerca.