Rocío Molina 24 ABR 2026 - 10:43h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha opinado abiertamente sobre la nueva imagen de Mario Casas tras su cambio más radical

Melyssa Pinto enseña por primera vez su nueva casa: así es el estilo wabi-sabi en el que se inspira

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Pese a que intentan mantener en su relación la máxima discreción y evitan dar declaraciones y el aparecer juntos en público, Melyssa Pinto no ha podido contenerse y se ha rendido ante el cambio de look más radical de Mario Casas. La exconcursante de 'Supervivientes' ha dicho lo que piensa de la nueva imagen del actor y también ha hablado de su nuevo proyecto.

El intérprete ha generado mucho revuelo al hacerse un cambio de imagen radical que coincide con el inicio del rodaje de un nuevo largometraje, su segundo como director. Se trata de 'A puño descubierto', tal como él mismo ha presentado en su perfil oficial de Instagram y en el que su hermano menor Óscar Casas será protagonista.

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El actor ha dejado atrás su melena morena para pasarse a un rubio de lo más atrevido y las redes no han tardado en opinar. "Pues ahora me gustan los rubios", "estás guapísimo", "me encanta el cambio", son la mayor parte de comentarios que ha recibido.

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Y tras dar ella también su Like a la publicación, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha ido más allá y ha roto su habitual silencio ante la pregunta de los periodistas de Europa Press sobre sus impresiones.

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"Está guapísimo", ha afirmado sin pensárselo, además de admitir que a ella le gusta "de las dos formas" ante la tesitura de si se decanta por el Mario Casas moreno o el rubio. Unas declaraciones que no se han quedado ahí, dado que la influencer de 34 años también ha aprovechado para revelar algunos detalles sobre esta última producción que ahora se ha anunciado.

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La exconcursante de 'Supervivientes' ha incidido en lo especial que será este proyecto para ambos hermanos. "Seguro que va a salir algo precioso y que le va a gustar a todos", ha expresado. Y, en un alarde de dar más datos, Melyssa Pinto ha alabado la faceta trabajadora y el buen equipo que forman Mario y Óscar Casas. "Son muy trabajadores y lo van a dar todo. Creo que eso se va a transmitir en la pantalla y os encantará", ha concluido, dejando claro que ella, además de novia es una fan más de los actores.