Rocío Molina 24 ABR 2026 - 12:28h.

Paz Padilla se rompe al ver aparecer por sorpresa a su hija Anna Ferrer por Sant Jordi: "No me lo esperaba"

Anna Ferrer Padilla se queda en shock tras su última revisión dermatológica: el verdadero estado de su piel

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El Día de Sant Jordi en Barcelona ha dejado una de las imágenes más tiernas: la emoción hasta las lágrimas de Paz Padilla al ver a su hija Anna Ferrer presentarse por sorpresa en su firma de libros. La influencer de 29 años ha compartido en sus redes cada paso hasta lograr el emotivo reencuentro.

Tras ser ella recientemente la sorprendida por su madre con una espectacular despedida de soltera en México, ahora ha sido Anna Ferrer la que ha querido dejar sin palabras a la presentadora y escritora. Y lo ha hecho en una fecha muy especial para Paz Padilla y en una ciudad que especial para ambas.

Después de muchos años sin viajar a la Ciudad Condal, la influencer ha hecho un viaje relámpago por su madre. Paz Padilla ha firmado ejemplares en una caseta de la Rambla con su nuevo libro 'Alzar el duelo'. Una sorpresa para la que no ha faltado la tradicional rosa y también una serie de tomas falsas hasta que madre e hija han logrado darse el emotivo abrazo.

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Tal como ha mostrado la influencer, su sorpresa a Paz Padilla no ha estado exenta de anécdotas divertidas: dos intentos fallidos antes de lograr su objetivo. "Me estaba acercando y cuando la tengo de frente veo que la están entrevistando en televisión", explica Anna Ferrer, mientras se esconde detrás de un guardia de seguridad para hacer un nuevo intento.

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La emocionante reacción de Paz Padilla

En la segunda ocasión, la propia Paz Padilla ha sido la que no ha reparado en que tenía de frente a su hija al estar distraída saludando a una compañera. No ha sido hasta la tercera oportunidad de Anna Ferrer, en la que "desesperada", tal como ha dicho, ha logrado llamar la atención de su madre.

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La reacción de Paz Padilla ha sido de una gran emoción. Entre lágrimas, la presentadora se ha quedado en shock al ver a Anna Ferrer allí presente. "Me he acordado hoy de ti, en plan he dicho 'mi gorda lo que disfrutaría'. No me lo esperaba", ha confesado al verla y ambas se han fundido en un tierno abrazo.

"Ella se merece todas las sorpresas", ha escrito la influencer feliz tras haber pasado un tiempo junto a ella en las firmas y haber logrado su objetivo con este viaje relámpago a Barcelona.