Nacho Palau destapa su inesperado acercamiento con Miguel Bosé aunque advierte: "No me fío de él"

Nacho Palau desvela en '¡De viernes!' cuál es la relación actual que mantiene con su expareja, Miguel Bosé

Nacho Palau visita el plató de '¡De viernes!' para aclarar en qué punto está su relación con Miguel Bosé. Este mismo verano fuimos testigos del reencuentro que se ha producido entre sus cuatro hijos, lo que hizo que el exparticipante de 'Supervivientes' se mostrara feliz. Pero, ¿cómo están las cosas en la actualidad? ¿Continúa su cruzada contra el cantante por el problema con sus hijos? ¿Se han calmado las aguas? Nacho Palau responde a todo en el programa y aclara qué tipo de relación mantiene, a día de hoy, con el artista.

Tras dos años sin hablarse, Nacho Palau y Miguel han retomado el contacto debido a una inesperada situación familiar. Un problema de salud de uno de sus hijos ha sido la causa por la que la ex pareja ha vuelto a hablar: "A finales de curso, uno de mis hijos se quejaba de dolor de rodilla. Lo llevamos al pediatra y estando en Mallorca con él la cosa se complica. Entonces me llama Miguel y me dice que el niño se siente mal y que se lo lleva a hacerle unas pruebas".

A partir de ese momento, y por la situación en la que se encontraba su hijo, Nacho y Miguel comienzan a tener mucho más contacto telefónico, prácticamente a diario:

"Me llama normal, con buen tono, como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Me cuenta qué es lo que pasa, que me ponga en contacto con la clínica, me facilita todo. Después de dos años lo primero es susto, el oírlo como si no pasara nada, muchas emociones (...) Después del programa que hice con unas declaraciones duras no lo esperaba. Todo ha quedado en eso, después de la operación, que ha salido muy bien, la cosa se queda ahí y en principio así va a ser".

Nacho Palau se muestra prudente

Pese a este inesperado acercamiento, Nacho no quiere hacer cree que las cosas entre ellos estén como antes de sus conflictos. El escultor no olvida el sufrimiento que ha pasado junto a Miguel y se muestra prudente:

"No me fio, ya no hay nada, hay un dolor y un trauma que tengo. Mi intención no es jugar con la ambigüedad, me ha revuelto. Es el padre de mis hijos, pero como hombre no. Miguel en esto ha estado desde el minuto uno, pero aún así no me engaña".