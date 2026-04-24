Susana Molina enseña lo que lleva en su original bolso para la Feria de Sevilla

Natalia Sette 24 ABR 2026 - 13:10h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela uno de los secretos mejores guardados de los trajes de flamenca

El espectacular evento organizado por Susana Molina para la primera noche de la Feria de Sevilla

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Susana Molina ha querido compartir con todos sus seguidores uno de los detalles más curiosos de los trajes de flamenca. Tras el amargo trago que supuso enfrentarse a las especulaciones sobre un posible embarazo , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha enseñado uno de los secretos mejores guardados de la flamenca. La influencer enseña su bolso y todo lo que lleva dentro de él.

Para su segundo día en la feria, donde se encontró con Gonzalo Montoya, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha deslumbrado con un traje con claras referencias a Isabel Pantoja. Susana ha optado por un diseño de corte clásico, donde el rojo y el blanco son los protagonistas absolutos. El cuerpo del vestido, en un rojo intenso con pequeños lunares blancos, destaca por sus mangas largas con volantes con detalles de encaje en los bordes.

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Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su ‘outfit’ no ha sido el vestido en sí, sino un accesorio muy particular que ha querido enseñar al detalle. Se trata de un pequeño bolsillo que se integra bajo los volantes del traje. “Este es el bolso de una flamenca”, ha empezado diciendo mientras muestra cómo se coloca estratégicamente para que no sea visible.

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“Es mucho más cómodo, te lo pones al lado porque llevar bolso es incómodo”, ha explicado mientras hacía un pequeño ‘unboxing’ de lo que guarda en su interior. La influencer ha desvelado sus imprescindibles para sobrevivir a las largas horas en el Real: “Llevamos dinero, importante, una toallita, almohadillas por si me duelen los pies y lo más importante, el tinte de labios”, ha enumerado con una sonrisa.

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Con este tipo de contenido, la murciana deja claro que su intención es seguir disfrutando de sus raíces y de la fiesta, dejando atrás el malestar provocado por los comentarios sobre su físico. A través de su Instagram, en el que cuenta con un millón de seguidores, la hemos visto disfrutar de la música y los bailes flamencos rodeada de su gente.

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Sus seguidores están encantados con que siga mostrando todos los detalles de la Feria de Abril y sobre todo, aquellos que no están familiarizados con las costumbres flamencas. "¿Vaya invento no?", "Preparadísima, nos lo apuntamos todo" o "Lo justo y preciso!!!.. oleeeee!!!" son algunos de los comentarios que sus mayores fans le han dejado en señal de aprobación a su original contenido.