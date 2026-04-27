Lidia González 27 ABR 2026 - 11:35h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ anuncian que aumentan la familia, en exclusiva

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Patri Pérez y Lester Duque se encuentran en uno de los mejores momentos de su relación tras todo lo que ha pasado entre ellos y han anunciado una noticia muy importante. Después de reconocer el límite al que llegaron hace unos meses, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ amplían la familia. Aunque es algo que los dos esperaban con muchas ganas, lo cierto es que no confiaban en que pasase tan pronto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Hace apenas unos meses, los creadores de contenido confirmaban su reconciliación y comunicaban que se estaban dando una nueva oportunidad. Ahora, anuncian una feliz e inesperada noticia que llevan un tiempo queriendo compartir: “Llevo semanas callándomelo”. La catalana se ha abierto en canal para confesarse por completo: “Nos va a cambiar la vida, vamos a ser uno más”.

Patri Pérez y Lester Duque cuentan los detalles de la situación

Aunque han estado un tiempo callándose esta noticia, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ no han podido seguir escondiendo este secreto. La creadora de contenido ha contado todo el proceso que ha vivido y se sincera sobre esta inesperada sorpresa. La influencer explica todos los detalles de la situación y desvela cómo ha sido la reacción de su pareja al enterarse de que van a ser uno más. ¡Dale al play y descubre todo lo que tienen que contar, en exclusiva, para Mediaset Infinity!