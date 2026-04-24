Lorena Romera 24 ABR 2026 - 11:11h.

¿Teresa o Mar? El italiano rompe su silencio sobre el nombre que le pondrán a su hija

Carlo Costanzia, entre lágrimas, al descubrir el sexo del bebé que espera con Alejandra Rubio

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Carlo Costanzia ha roto su silencio para abordar una de las cuestiones que más expectación está generando en los últimos días: el nombre de su futura hija junto a Alejandra Rubio. Tras compartir el precioso vídeo de la revelación del sexo, donde le veíamos muy emocionado, el italiano se ha pronunciado sobre los rumores que apuntan a que podrían elegir Teresa o Mar para la pequeña. Un detalle que sería un homenaje a una de las dos abuelas.

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El hijo de Mar Flores ha dado detalles sobre la elección del nombre de su primera hija, una decisión rodeada de un debate a raíz de las especulaciones que han ido surgiendo y que apuntan a un posible homenaje familiar. Esta semana, los nombres de Teresa y Mar han cobrado una fuerza especial en todas las apuestas.

Teorías sobre las que ya se han pronunciado ambas protagonistas. La colaboradora de '¡De Viernes!' se desmarcó subrayando que "no hay quinielas" y que el nombre del primer hijo de la pareja "estaba muy claro" porque era "una tradición familiar". La modelo, por su parte, aseguró no tener "ni idea" y que eso habría que preguntárselo a los futuros padres.

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Al escuchar la pregunta sobre el nombre que le pondrán al bebé, Carlo Costanzia ha respondido tajante: "No tenemos ni idea y si lo supiéramos no creo que os lo diría". Eso sí, ha reconocido que se encuentran en un muy buen momento. Algo que el también dj ha relacionado con la salida de televisión de la que fuera colaboradora. "Está más tranquila, menos estrés", ha contado frente a los medios.

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Respecto a lo que destaca de Alejandra Rubio como madre, el italiano ha sido igual de claro que con la respuesta del nombre de la pequeña: "Todo, por eso la he elegido como madre de mis hijos". Unas palabras con las que vuelve a reafirmar la solidez que hay entre ellos, ajenos ahora mismo a cualquier polémica. Incluyendo el debate que se está generando sobre si la pequeña heredará o no uno de los nombres de sus abuelas.