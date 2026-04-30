El actor de 'Jurassic Park', Sam Neill, anuncia que su cáncer ha remitido: "Creía que estaba a punto de morir"

El actor Sam Neill, conocido por su papel en 'Jurassic Park', ha anunciado que su cáncer ha remitido tras casi cinco años de tratamiento.
"He estado viviendo con un tipo de linfoma durante cinco años y estuve en quimioterapia, un tratamiento muy duro, pero que me mantenía con vida. Entonces la quimioterapia dejó de funcionar. Estaba desesperado y parecía que estaba a punto de morir", ha aseverado en una entrevista para el canal australiano '7 News'.
Sin embargo, decidió probar con otro tratamiento, y llegó la buena noticia. "Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo, es algo extraordinario. Estoy muy, muy emocionado de que esto sea posible. Ya es hora de que haga otra película", ha manifestado.
Cuál ha sido su proceso
Neill también se ha pronunciado a través de sus redes sociales, dejando claro que "gracias a la ciencia estoy libre de cáncer" y explicando cuál ha sido su proceso.
"No me gusta hablar mucho de mí y del cáncer. Pero aquí les cuento cómo llegué hasta aquí. Llevaba años recibiendo quimioterapia, pero para mi linfoma particular estaba empezando a no funcionar más. Las cosas se empezaron a poner un poco serias. Estábamos todos desesperados", ha indicado.
"Pero entonces, de la nada, me encontré en un ensayo clínico. Esto es para un nuevo tipo de terapia CAR-T, que estaba dirigido a mi linfoma particular. Todo nuevo. Estábamos navegando hacia aguas desconocidas. Nadie sabía exactamente lo que podíamos esperar. Creo que fui el primero en participar y me llamaron 'Paciente Cero'. Esto resultó ser una gran suerte para mí. La semana pasada me hicieron todos los escáneres y estoy contento, de hecho encantado, de decir que no hay cáncer en mi cuerpo. Todo despejado. Todos estamos sorprendidos", ha continuado en el 'post'.
Según ha trasladado el canal australiano, este tratamiento todavía se encuentra en fase de ensayo y puede costar cerca de 750.000 dólares.
"Todavía estoy procesando esta información milagrosa. Pero, por supuesto, no es un milagro, es la ciencia en su esplendor. Y mucha gente que se preocupa profundamente por su trabajo y sus pacientes. Estoy inmensamente agradecido", ha sentenciado Neill.
Cómo le detectaron el cáncer
El actor, que da vida al inspector Chester Campbell en 'Peaky Blinders', compartió su enfermedad en 2023, cuando publicó sus memorias, 'Did I Ever Tell You This?'. En ellas relataba que había sido diagnosticado el año anterior de un linfoma angioinmunoblástico de células T, una forma poco frecuente y agresiva de cáncer. "El asunto es que estoy acabado. Posiblemente muriendo", llegó a plasmar en su autobiografía.
Tal y como explicó, le habían detectado la enfermedad mientras se encontraba inmerso en la promoción de 'Jurassic World Dominion', la última entrega de la saga. Tuvo que alejarse del mundo del cine para centrarse en su tratamiento, del que ahora, por fin, ha conseguido salir.