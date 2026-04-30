La monarca se ha desplazado hasta la sede central de la Fundación Secretariado Gitano para mantener un encuentro con un grupo representativo de mujeres gitanas

La reina Letizia, con bata y recogiendo tomates en su visita a El Ejido: saludó a los agricultores y paseó por los invernaderos

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La reina Letizia ha protagonizado este jueves, 30 de abril, una de esas jornadas de perfil social que mejor reflejan el tono de su agenda institucional. La monarca se ha desplazado hasta la sede central de la Fundación Secretariado Gitano, en el barrio madrileño de Vallecas, para mantener un encuentro con un grupo representativo de mujeres gitanas y conocer de primera mano sus avances, preocupaciones y retos pendientes.

Durante la reunión, la soberana se ha preocupado por cuestiones clave como el acceso al empleo, la educación, la igualdad de género, la lucha contra la discriminación, la participación social y la prevención de la violencia contra las mujeres. El objetivo era también visibilizar el progreso en los últimos años en materia de inclusión y cohesión social.

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Acompañada por representantes de la fundación y por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, Letizia ha escuchado los testimonios de algunas mujeres gitanas con vidas muy diversas: desde una vendedora ambulante hasta una programadora informática.

Las anécdotas del día protagonizadas por la reina Letizia

Pero más allá del contenido institucional, la visita ha dejado uno de los momentos más llamativos de la mañana. La reina ha demostrado su implicación en este sector, recordando sus encuentros anteriores con varias de las asistentes, y ha sorprendido con una pregunta tan espontánea como cercana dirigida a una de ellas: "¿Tu hermano sigue con la peluquería?", evidenciando que no era la primera vez que coincidían. "Sí, sí. Encantada de volver a verte", ha respondido una de las participantes.

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Con otras de ellas la monarca también ha querido tirar de memoria y, entre risas, ha reconocido que le resultaban familiares: "A ver si me acuerdo de vosotras... ¿Tú eras Loli?", ha espetado la reina, a lo que una le ha dicho: "Luisa", evidenciando el tono natural y distendido que han compartido durante la jornada.

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Un café gitano, música y un regalo

Tras la charla, la esposa del rey Felipe ha compartido con ellas un café gitano y ha escuchado la canción 'Sin Miedo a la Libertad', de Antonio Remache, interpretada por dos empleados del centro, Sonia Cortés y Basilio Escámez.

Finalmente, la fundación le ha regalado una placa conmemorativa en la que se podía leer: "Gracias por caminar junto a nosotras, mujeres portadoras de historia, fuerza y orgullo", junto a la expresión en caló 'Latcho Drom', que significa: "Que tengáis un buen viaje".

Entre las asistentes se encontraba Celia Gabarri, responsable del Área de Igualdad de Género y Mujeres Gitanas de la FSG, como moderadora; Luisa Muñoz, vendedora ambulante desde los 13 años; Josefa Fernández, responsable territorial en Madrid del Departamento de Inclusión Social de la FSG; la orientadora educativa María Jesús Bautista; la agente intercultural Dolores Fernández; la moza de almacén Sara Fernández; y la programadora informática Nazaret Borja.

Así, esta visita manifiesta el interés continuado de la reina con el trabajo de la Fundación Secretariado Gitano y la realidad que viven muchas de las personas gitanas en España.

En 2008, todavía como Princesa de Asturias, concedió su primera audiencia a la Fundación y desde entonces ha mantenido su preocupación, La segunda audiencia que concedió ya fue como reina en 2016. Y una vez más durante la pandemia. En aquel momento, Letizia conversó por videoconferencia con la Dirección y con cuatro profesionales gitanas de la FSG para manifestar su interés por la situación que estaban viviendo las mujeres gitanas y el impacto que tuvo la crisis del Coronavirus en sus vidas.