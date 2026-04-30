Maitena Berrueco 30 ABR 2026 - 13:33h.

Kerman, de 31 años murió tras recibir un golpe en la cara propinado por el portero de la sala Mítika de Vitoria en febrero de 2025

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Vitoria-GasteizNuevo varapalo para la familia de Kerman, el joven vitoriano al que un portero de una discoteca mató de un golpe en febrero de 2025. El Tribunal Supremo ha rechazado su recurso para que, el crimen del joven, se juzgara como “homicidio o asesinato” ante un jurado popular.

El auto del Supremo cierra la vía para que la muerte de Kerman sea juzgada, como quiere la familia, como un “homicidio o asesinato”, pero el entorno del joven fallecido denuncia “errores”, por ejemplo en la fecha del auto de la Audiencia de Álava, que fija el 30 de septiembre de 2024, cinco meses antes de que se cometiera el crimen, en lugar del 26 de noviembre de 2025.

A principios de año, la familia del joven de 31 años recurrió al Alto Tribunal el auto de la Audiencia de Álava, que dejó en libertad al agresor en noviembre y estableció que el caso se juzgaría en un juicio rápido sin jurado popular, en contra de la opinión del juzgado de instrucción, al considerar que no había base para pensar en que se buscase matar a Kerman con esa agresión.

La pena, muy diferente

La familia defiende que la muerte de Kerman no fue un accidente ni un “homicidio imprudente” y, por tanto, que aquella decisión judicial "reducía la gravedad" del crimen y les negaba el derecho a juicio ante un jurado popular. La familia insiste en que el caso se juzgue por un jurado popular, y que se investigue como homicidio o asesinato. La diferencia es sustancial ya que el agresor pasaría de enfrentarse a una pena entre 10 y 25 años, en caso de que fuera acusado de homicidio o asesinato, a una condena de un máximo de siete años de cárcel.

La decisión del Supremo es para la familia fruto del “proceder de una justicia que ha dado por válido el relato del agresor, ha vaciado de contenido la instrucción del caso y ha contado con un fiscal que ignoró de forma incomprensible las pruebas objetivas disponibles". Insisten en que "la resolución del Supremo contradice además lo dispuesto en el propio auto recurrido", que dejaba abierta la posibilidad de un recurso, que ahora se niega.

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El crimen que conmocionó Vitoria

Kerman Villate, de 31 años falleció la madrugada del 23 de febrero de 2025 a las puertas de la discoteca Mítika, en el centro de Vitoria, cuando uno de los porteros le propinó un golpe en la cara.

Los hechos ocurrieron poco antes de las cinco de la madrugada del 22 al 23 de febrero de 2025, cuando el joven de 31 años moría en la entrada de una discoteca del centro de la capital alavesa. Un aviso al teléfono 112 de SOS-Deiak informaba que un hombre se había caído al suelo junto a la entrada de la antigua sala Mitika de Vitoria. La persona se encontraba inconsciente. Al lugar se desplazaron varias patrullas de la Ertzaintza y un recurso sanitario. A pesar de los intentos por reanimar a la víctima, finalmente no fue posible su recuperación y falleció en el lugar del suceso.

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La Ertzaintza detuvo a uno de los porteros del local por haberle propinado un golpe en la cara a la víctima que se golpeó la cabeza tras caer al suelo y entró en parada cardiorrespiratoria. Tras ser detenido se decretó su ingreso en prisión provisional. En un principio, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, apreció indicios de un "homicidio o asesinato" en la muerte de Kerman, sin embargo el pasado mes de noviembre, la Audiencia Provincial aceptó el pasado mes de noviembre los recursos del Ministerio Fiscal y de la defensa, rebajando provisionalmente la tipificación a homicidio imprudente. Aquello hizo que, tras ocho meses en la cárcel, el agresor fuera puesto en libertad tras abonar 6.000 euros de fianza.