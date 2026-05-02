Lara Guerra 02 MAY 2026 - 01:56h.

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Makoke se sienta en el plató de '¡De viernes!' después de la emisión de su 'scoop', una entrevista de lo más profunda y dolorosa nunca vista antes sobre el que era su matrimonio con Kiko Matamoros. Ahora, la de Málaga aclara todas las dudas sobre cada uno de los episodios que ha relatado y revela como se han tomado sus hijos la decisión de hacer esta entrevista.

Antonio Rossi ha recordado que no ha tenido en ningún momento el beneplácito de sus hijos: "Por mi hijo claro que no, además le pilló mayor. Y por Laura tampoco, pero la entiendo porque luego tiene que ponerse en un photocall y los respeto, no le gusta esto; respeto su decisión. Ella no me ha dicho ni que no ni que si, no me aplaude ni me apoya. Ella claro que sabe lo que he vivido, pero no he entrado profundamente en lo que ha pasado.

Makoke confiesa que tras el 'scoop' ha recibido mensajes amenazantes

Además de no contar con el apoyo de sus hijos a la hora de realizar la entrevista, la que fuera pareja de Kiko Matamoros asegura que "me da mucha pena todo. He pasado por todas las emociones, pero cuando veo las imágenes me da pena, no lo puedo evitar. Desde que se emitió la primera parte de la entrevista he recibido mensajes en tono amenazante, de que me iba a enterar...no sé de quienes son pero están en manos de mi abogada. Yo sabía la repercusión que iba a tener y sé que la persona que tengo ahí es capaz de hacerme mucho daño".