Lara Guerra 02 MAY 2026 - 00:47h.

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Isa Pantoja concede una de las entrevistas más personales en '¡De viernes!' y lo hace a las pocas semanas de que su hermano se siente en el mismo plató y confirme la reconciliación con su madre. No duda en sincerarse como nunca sobre lo que siente por su hermano y desvela si han tenido comunicación.

Una de las preguntas más esperadas para la hija de la cantante es conocer con quién de ellos dos hay más posibilidad de reconciliarse. Ella deja claro que actualmente con "ninguno"; pero tiene la esperanza de que con su hermano suceda: "Tengo el sentimiento de alguna manera y no sé porque de excusarle mucho a él, le veo más accesible, le veo más humano que a mi madre"

Además, confiesa que cuando en su casa pasa algo referido a Kiko y sus parejas, le sale pelearse con la propia tele con el fin de defenderlo: "Creo que puedo decir lo que quiera de él, pero no me gusta que lo haga el resto de la gente" confiesa con una sonrisa.

Por otro lado, el hijo de Isabel Pantoja desvelaba que se había puesto en contacto con ella en más de una ocasión, algo que ha corregido rotundamente su hermana: "Me escribió una vez, que fue un día antes de hacer la entrevista donde él reconocía todo lo que me había hecho. Quería ver que pasaba y no me ha vuelto a escribir. Creo que lo dice para que se vea que era de verdad y que ha cumplido, y eso es totalmente mentira".

Yo me acuerdo de todo y sabía que él solo me había escrito una vez, por eso yo no me fio y prefiero ver las cosas en el tiempo. No entiendo por que se me exige que me reconcilie. Kiko en plató se viene arriba y se cree, intenta ir tranquilo, pero al final...se sale. Para mi lo importante no es que me escriba más o menos, sino que vea que no va a por mi. Es muy hiriente, A mi me dedicaba felicitaciones envenenadas en lugar de canciones.