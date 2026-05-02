Lara Guerra 02 MAY 2026 - 00:03h.

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'De viernes' emite el 'scoop' más esperado de Isa Pantoja. La hija de la cantante concede una entrevista en la que se abre como nunca antes donde explica cómo se ha sentido ante la inesperada reconciliación de su hermano y su madre, y desvela todos los detalles de su actual relación familiar.

La artista y su hija llevan un total de seis años sin mantener contacto, por ello, en ¡'De viernes!' no ha dudado en desvelar como y cuando fue su última conversación: "Yo ya he dicho públicamente que yo estoy para mi madre y no he tenido una respuesta. Mi hermano sin embargo sí la ha tenido. No pueden reclamarme nada, no lo voy a hacer". Además, lsa Pantoja explica que se sienta la gran perjudicada de todo esto por apoyar continuamente a su hermano en la trama de la 'herencia envenenada': "Yo hablé a mi madre para hablarle de su hijo y me dijo barbaridades. Yo sí di un paso para defenderle y creo que por eso he sido la gran perjudicada de todo".

Además, sobre los problemas que ha tenido con su hermano detalla que "el conflicto era una pareja que no le gustaba, la forma de vivir que no compartía...no era nada del otro mundo; pero con mi hermano le ah criticado en todo. Yo no necesito ningún empujón para hablar con ella, ya lo he hecho otras veces y si quiero hacerlo lo puedo hacer, soy adulta y no necesito a nadie"

Por último, confiesa que "ahora creo que le puede tocar a ella hacerlo. Si ella me llamara se lo cogería sin duda, pero sí que necesitaría hablar las cosas y hacer como si no pasara nada. Necesito que me pida perdón, hay cosas que no voy a entender nunca pero, al final la perdonaría. Si ella espera mi perdón...me da que no. Tampoco sé si ella tiene la capacidad para ver las cosas y decirme 'te quiero y perdona por todo lo que ha pasado' Me bastaría con eso".

La bonita relación de Isa Pantoja con María del Monte y la escasa presencia de su madre en la vida de sus nietos

Por otra parte, en la entrevista Isa Pantoja desvela lo profundamente doloroso que ha sido la ausencia de su madre en todos los momentos importantes para ella, como es su último embarazo. Asimismo, deja claro que en ningún momento ha recibido ningún tipo de mensaje hacía su último nieto.

Entre otras de las cosas que más recuerda como doloroso fue cuando le operaron de apendicitis, donde de nuevo, no supo de su madre. Pese a esto, la hija de la cantante ha recibido un gran apoyo de la cantante, María del Monte ¡Dale al play para descubrirlo al completo!