Fiesta 01 MAY 2026 - 16:59h.

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La salida de prisión de Alfonso Basterra parece ser inminente. El asesino de Asunta por sentencia firme estaría a punto de disfrutar de su primer permiso penitenciario y Alejandro Entrambasaguas tiene información exclusiva y demoledora sobre los últimos movimientos del periodista y también sobre sus planes más próximos.

Entrambasaguas ha mostrado en exclusiva en 'Fiesta' unas sorprendentes declaraciones de carácter sexual que Basterra habría pronunciado en prisión. En ellas, Basterra habla sobre las "ganas de intimar con alguien que tiene" después de llevar 13 años de abstinencia.

Según cuenta Alejandro Entrambasaguas, hasta el propio entorno de Basterra está sorprendido con su actitud porque no comprenden la exagerada apetencia sexual que tiene, tanto es así que llega a bromear con el caso de Iñigo Errejón, un caso en el que se habla de agresión sexual.

Basterra, que continúa junto a su abogado intentando lograr un permiso penitenciario que se le está complicando, estaría deseando volver a la vida "normal" además de "conocer mujeres con las que desfogar":

"Estoy tan salido como en tiempos juveniles, o como Errejón últimamente"

"¿Cómo me enfrentaré a esa situación tras tantos años de abstinencia?"

"Voy a dedicarme a vivir y a pasarlo bien a mi manera. Ir al gimnasio plagado de cuarentonas multi operadas y siliconadas"

"No me vendría mal ir tomando algún suplemento vitamínico para cuando llegue la ocasión"

"A estas alturas de mi vida yo creo que ya no pillo cacho ni en Plutón, pero la esperanza es lo último que se pierde"

Basterra pretende trabajar como recepcionista de un hotel

Alejandro Entrambasaguas también cuenta con información exclusiva sobre los planes de Alfonso Basterra cuando salga de prisión. Según el colaborador, el periodista tendría pensado trabajar como recepcionista de un edificio de apartamentos vacacionales en la céntrica zona comprendida entre la Puerta del Sol y la Calle Preciados en la ciudad de Madrid:

"Su idea es trabajar en una zona como esa llena de turistas extranjeros que no le pongan cara para así pasar lo más desapercibido posible. Ha estado estudiando idiomas en la cárcel y se cree capaz de desempeñar ese trabajo que un conocido le habría consegudio".