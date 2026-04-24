Lidia González 24 ABR 2026 - 12:04h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ toman una importante decisión sobre el futuro de su relación

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Olatz y Barranco han tomado una importante decisión sobre el futuro de su relación y la han contado frente a las cámaras de mtmad. Después de hablar sobre sus planes de boda y de tener hijos, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ abandonan España y se comprometen tras su crisis. La pareja se abre como nunca y desvela todos los detalles de su escapada más romántica. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han compartido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido han pasado por un complicado momento después de que saliesen a la luz las deslealtades del catalán, algo que generó una gran desconfianza en la donostiarra. A pesar de ello, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han conseguido sobreponerse a todo y han dado un importante paso en su relación. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se abre en canal y se sincera con Olatz: “Quiero dejarlo todo atrás”.

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Ya que la pareja ha compartido públicamente los peores momentos de su relación, también se ha sincerado frente a las cámaras sobre su situación actual. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han compartido su compromiso con todos sus seguidores y se abren en canal como nunca: “Quiero que seamos felices, lo vamos a intentar”.

Olatz y Barranco desvelan lo que no van a soportar en su relación

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Aunque los creadores de contenido han decidido apostar por su relación y dejar atrás lo que ha pasado entre ellos, han querido sincerarse sobre algunos aspectos. Por ello, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan lo que no van a soportar en su relación. Más transparente que nunca, Olatz asegura: “He aguantado mucho”. ¡Dale al play y no te pierdas nada de su conversación, en exclusiva, en Mediaset Infinity!