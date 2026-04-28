Lidia González 28 ABR 2026 - 17:28h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ enseñan todas las estancias de la villa de lujo de Dubái en la que se hospedan y desvelan el precio

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Olatz y Barranco han decidido apostar por su relación y lo han hecho, por todo lo alto, con un gran viaje por el que tenían mucha ilusión. Después de sincerarse sobre sus planes de boda y de tener hijos, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ abren las puertas de su villa en Dubái. Los influencers recorren todas las estancias y enseñan las tres habitaciones y la impresionante piscina. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han compartido, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido han mostrado, al completo, el lugar en el que van a pasar los primeros días de su gran aventura en la que van a comprobar el punto real en el que está su relación. Después de enfrentarse por la desconfianza que hay entre ellos, muestran todos los detalles de la villa en la que convivirán: con vestidor, una gran ducha y bañera increíble.

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Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ no solo han mostrado cada estancia, sino que han querido sincerarse por completo al respecto. La pareja confiesa cuánto dinero les ha costado la estancia: “Son los precios que hay aquí”.

Olatz y Barranco se comprometen tras su gran crisis

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Olatz y Barranco están dispuesto a apostar por su relación después de todos los altibajos que han enfrentado y han dado un importante paso que han querido compartir con todos sus seguidores. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se comprometen tras su gran crisis y desvelan todos los detalles al respecto.

Los exparticipantes de ‘LIDLT’ confiesan lo que no van a soportar en su relación

A pesar de que los creadores de contenido han querido darse una nueva oportunidad tras las deslealtades que han salido a la luz por parte del exconcursante de ‘Supervivientes’, han querido hablar seriamente sobre algunas cosas. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan lo que no van a soportar en una relación después de lo que han vivido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!