Fiesta 01 MAY 2026 - 18:53h.

'Fiesta' ha realizado una recreación de los pasos que, según Begoña Gutiérrez, dio Agustín Pantoja con el dinero hasta la cuenta de Gibraltar

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Begoña Gutiérrez soltaba durante su entrevista en '¡De viernes!' la gran bomba: en un banco privado de Gibraltar habría una cuenta a nombre de Doña Ana, la fallecida madre de Isabel Pantoja, que contendría 9,5 millones de libras.

Al parecer, la desorbitada cifra que contiene la cuenta de la madre de la cantante habría sido depositada allí cuando la mujer aún vivía y, según las informaciones que maneja Begoña, a manos de Agustín Pantoja, hermano de la cantante.

Silvia Álamo se ha trasladado hasta Gibraltar y ha recreado la que podría haber sido la travesía que realizó la persona que depositó el dinero en la cuenta a través de un despacho de abogados de la zona:

"El dinero, según el relato que conocemos, habría llegado hasta Gibraltar en efectivo y cruzando la frontera a pie, algo que lleva apenas unos minutos. Una vez en Gibraltar, el dinero habría sido ingresado en esta cuenta a nombre de Doña Ana".

Y aquí comienzan las complicaciones. Si el dinero tal y como asegura Begoña Gutiérrez está ingresado a nombre de una persona fallecida, acceder a él exige un proceso legal de herencia que conlleva la justificación del origen del dinero: "Si este dinero no ha sido regularizado previamente hacerlo puede tener consecuencias legales", explica Silvia.

La reconstrucción de los supuestos pasos de Agustín Pantoja

Silvia Álamo y su cámara han recreado los pasos que, presuntamente y siempre según el testimonio de la road manager, Agustín Pantoja habría dado para crear la cuenta:

"A partir de 10.000 euros la ley nos obliga a declarar el dinero, ¿cómo se habría hecho entonces? A través de un despacho de abogados en el que hemos estado y que Agustín habría visitado en varias ocasiones para, tras la muerte de Doña Ana, intentar desbloquearla".

Pincha en el vídeo que aparece al inicio de este artículo para conocer todos los detalles.