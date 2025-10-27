tras convertirse en padre y pasar un año en la cárcel, Alves ha decidido convertirse en predicador en una iglesia de Girona

Dani Alves gana a su exmujer en los tribunales: el juez la obliga a pagar las costas del juicio

Después de verse envuelto en el escándalo por una presunta violación en una discoteca de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocaba la sentencia en marzo de 2025, absolviéndolo por falta de pruebas concluyentes, según los jueces, ahora el exfutbolista Dani Alves ha sorprendido a todos con un nuevo cambio de rumbo en su vida.

'Vamos a ver' ha contado que, tras convertirse en padre y pasar un año en la cárcel, Alves ha decidido convertirse en predicador en una iglesia de Girona y ya ejerce trasmitiendo la palabra cristiana a todos los fieles que acuden al templo.

Hemos podido ver un vídeo del exbarcelonista pronunciando unas palabras sobre la fe cristiana: "Los compañeros que yo tengo en ese viaje más emocionante que uno puede vivir. A mí me gusta expresarlo así para ver que nuestro Dios no es lejano. Quiero empezar así, que yo soy de correr la banda y quiero empezar diciendo que el Dios que está ahí es el Dios que está aquí".

Dani Alves: "Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe"

"Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios", comenta en uno de los fragmentos.

"En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Siempre hay una persona que cree en Dios. Y ese mensajero en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia par el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos. Está lleno del poder de Dios. Así son las cosas del espíritu. A veces yo quiero unas cosas, pero el espíritu otras, así que yo lo dejo en sus manos, porque tiene unas manos mejor que las mías seguro", se el escucha decir en la iglesia ante la atenta mirada de todos los fieles.