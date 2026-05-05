Lidia González 05 MAY 2026 - 14:01h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ aclara todo lo que ha pasado entre ella y Borja tras su paso por el reality

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Luciana Tamagni ha estado en boca de todos durante meses tras su salida de ‘Casados a primera vista’ por los contenidos que ha compartido en redes sociales con su marido en el reality. Ahora que ha salido a la luz el conflicto que han tenido en la Feria de Abril y que Laura Ulldemolins se ha posicionado con el sevillano, la influncer cuenta toda la verdad de su relación con Borja. Cansada de guardar silencio, ha dado un paso hacia delante para explicar todos los detalles y abrirse en canal como nunca. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

A raíz de que la catalana haya asegurado que Borja nunca le ha dado ilusiones, la creadora de contenido ha estallado y ha decidido dar su versión de lo que ha ocurrido. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ explica todos los detalles de lo que ha pasado entre ellos desde que abandonasen el programa y se ha mostrado muy firme al respecto: “De cara a la audiencia, íbamos diciendo que seguíamos siendo solo amigos”.

La influencer, que está muy decepcionada por las contundentes palabras que Borja le ha dedicado, ha decidido no callarse más y ha sacado a la luz cuál era su verdadera relación: “Él no lo quiere contar”. Aunque señala que Borja ha “jugado con el tema de la ambigüedad y las incoherencias”, Luciana no mira hacia otro lado y también se responsabiliza de esta situación: “Asumo mi culpa, lo tenía que haber parado”.

Luciana Tamagni desvela el motivo real de su conflicto con Borja y Laura Ulldemolins

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Durante la última semana, la polémica entre Luciana Tamagni, Borja y Laura Ulldemolins ha estado servida, especialmente después de que los dos últimos se pronunciasen al respecto. Tras todo el revuelo que se ha formado, la enfermera ha decidido romper su silencio para desvelar el motivo real de su enfrentamiento. Cansada de todo lo que se está diciendo, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ cuenta su versión de lo ocurrido y hace un recorrido completo por todo lo que ocurrió durante la Feria de Abril. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha explicado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!