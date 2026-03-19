Lidia González 19 MAR 2026 - 17:16h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ se sincera sobre la reacción su expareja tras engordar por caer en depresión

Descubre todo el historial amoroso de Luciana Tamagni, en Mediaset Infinity

Compartir







Luciana Tamagni ha querido compartir con todos sus seguidores su historial amoroso al completo, cargado de situaciones tóxicas. Después de desvelar cómo descubrió las deslealtades de una de sus parejas, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ habla de la “falta de empatía” de su ex tras engordar 30 kilos. La influencer cuenta todos los detalles sobre lo que ocurrió y cómo se sentía en esta relación. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Entré en depresión y ansiedad por una circunstancia”, comienza explicando. La enfermera ha contado el difícil momento personal que atravesó durante un momento de su vida, lo cual tuvo consecuencia directa en que ganase peso: “Empecé a engordar, me vi con 30 kilos más”. La protagonista de ‘Casados a primera vista’, que ha leído el mensaje que Borja le mandó tras salir del programa, se sincera sobre la mala reacción que tuvo su novio y el comportamiento que tuvo hacia ella en esa situación: “Tenía rechazo hacia mí y me lo hizo saber”.

PUEDE INTERESARTE Luciana se ve las caras con los amigos de Borja tras sus sonados comentarios sobre ella

El límite al que Luciana Tamagni llegó en su primera relación

Luciana Tamagi se ha abierto en canal para hablar de las tormentosas relaciones en las que ha estado, repletas de comportamientos tóxicos y situaciones delicadas. A pesar de que la influencer estaba muy enamorada en su primera relación, hasta el punto de estar a punto de casarse, lo cierto es que estaba envuelta en un bucle muy negativo. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ desvela el límite al que llegó en este noviazgo por intentar conseguir ser “la novia perfecta”.

PUEDE INTERESARTE La amiga de Luciana reacciona a los comentarios sobre su físico del amigo de Borja

La reflexión sobre su rol de ‘cuidadora’ con su expareja

Durante toda la experiencia en el programa que ha protagonizado, ha habido un comportamiento que se le ha estado mencionando constantemente. Luciana Tamagni reflexiona sobre el rol de ‘cuidadora’ que tuvo con su expareja y se sincera sobre cómo llegó a dejarse a sí misma para seguir en esa relación. ¡Dale al play y no te pierdas nada!