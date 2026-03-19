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Luciana Tamagni habla de la “falta de empatía” de su ex tras engordar 30 kilos: “Tenía rechazo hacia mí y me lo hizo saber”

Luciana Tamagni cuenta la mala reacción de un ex tras engordar Mi momento Temporada 1 Top Vídeos 127
Momentazo de 'Mi momento': Luciana Tamagni habla de la “falta de empatía” de su ex tras engordar 30 kilos. mtmad
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Luciana Tamagni ha querido compartir con todos sus seguidores su historial amoroso al completo, cargado de situaciones tóxicas. Después de desvelar cómo descubrió las deslealtades de una de sus parejas, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ habla de la “falta de empatía” de su ex tras engordar 30 kilos. La influencer cuenta todos los detalles sobre lo que ocurrió y cómo se sentía en esta relación. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Entré en depresión y ansiedad por una circunstancia”, comienza explicando. La enfermera ha contado el difícil momento personal que atravesó durante un momento de su vida, lo cual tuvo consecuencia directa en que ganase peso: “Empecé a engordar, me vi con 30 kilos más”. La protagonista de ‘Casados a primera vista’, que ha leído el mensaje que Borja le mandó tras salir del programa, se sincera sobre la mala reacción que tuvo su novio y el comportamiento que tuvo hacia ella en esa situación: “Tenía rechazo hacia mí y me lo hizo saber”.

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Luciana Tamagi se ha abierto en canal para hablar de las tormentosas relaciones en las que ha estado, repletas de comportamientos tóxicos y situaciones delicadas. A pesar de que la influencer estaba muy enamorada en su primera relación, hasta el punto de estar a punto de casarse, lo cierto es que estaba envuelta en un bucle muy negativo. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ desvela el límite al que llegó en este noviazgo por intentar conseguir ser “la novia perfecta”.

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Durante toda la experiencia en el programa que ha protagonizado, ha habido un comportamiento que se le ha estado mencionando constantemente. Luciana Tamagni reflexiona sobre el rol de ‘cuidadora’ que tuvo con su expareja y se sincera sobre cómo llegó a dejarse a sí misma para seguir en esa relación. ¡Dale al play y no te pierdas nada!

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